VIDEO Pojavila se snimka trenutka kad se Eriksen srušio: Uhvatio se za prsa i pao, spasio ga ugrađeni uređaj za srce

Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se tijekom prijateljske utakmice Danske i Ukrajine u Odenseu, što je izazvalo hitnu reakciju medicinskih službi i prekid susreta. Prema informacijama iz tabora danske reprezentacije, Eriksen je bio kratko bez svijesti, ali se vrlo brzo oporavio te je sam napustio teren.

Incident se dogodio oko 65. minute susreta, kada je Eriksen, prema opisu liječnika reprezentacije Mortena Boesena, najprije stavio ruku na prsa, a zatim pao na travnjak. “Imao je loptu, uhvatio se za prsa i pao. Mislim da je dobio impuls od ICD uređaja, nakon čega je vrlo brzo došao k svijesti", rekao je Boesen.

Uf las imágenes de Christian Eriksen son fuertes, se toca como el pecho o algo. pic.twitter.com/BuipjVyObe — Adarasiempre ✈🚲 (@adarauva) June 7, 2026

Medicinski tim ušao je na teren u vrlo kratkom roku, a pomoć su pružili klupski i reprezentativni liječnici, fizioterapeuti te paramedicinsko osoblje. U trenutku intervencije igrači obje reprezentacije formirali su krug oko Eriksena kako bi mu osigurali privatnost dok je trajala medicinska skrb.

Prema službenim informacijama, Eriksen je nakon kratkog gubitka svijesti brzo reagirao na terapiju i došao k sebi, nakon čega je bio sposoban napustiti teren bez pomoći. Liječnici su potvrdili da je njegov ugrađeni ICD uređaj, ugrađen nakon srčanog zastoja 2021. godine, funkcionirao kako je predviđeno te da će uslijediti dodatne medicinske pretrage kako bi se utvrdio točan uzrok nesretnog incidenta. Susret između Danske i Ukrajine nije nastavljen nakon Eriksenova pada.

Prema liječniku reprezentacije, Eriksen je nakon incidenta bio pri svijesti i u kontaktu s osobljem, a čak je i sam izrazio želju da se poruke prenesu njegovim suigračima kako bi ih uvjerio da je dobro. Nakon izlaska s terena prevezen je u bolnicu u Odenseu, gdje će biti podvrgnut dodatnim pretragama. Podršku su mu uputili i njegovi bivši klubovi, uključujući Tottenham Hotspur, koji je objavio poruku podrške i brzog oporavka, te VfL Wolfsburg, čiji je igrač trenutno član.

Podsjetimo, ovaj incident dolazi pet godina nakon što je Eriksen na Europskom prvenstvu 2021. doživio srčani zastoj. Nakon toga ugrađen mu je ICD uređaj koji nadzire srčani ritam i po potrebi može intervenirati u hitnim situacijama. Preciznije, riječ je o uređaju koji putem elektroda neprestano prati srčani ritam te, ako detektira opasne aritmije, automatski isporučuje električni šok kako bi ga vratio u normalan ritam. Eriksen se nakon srčanog zastoja vratio profesionalnom nogometu i nastavio igrati na najvišoj razini.