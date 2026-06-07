VIDEO Trump prekinuo intervju, rijetko kad je snimljen ovako ljut: 'Dosta mi je, završimo s ovim'

Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je intervju za NBC News nakon žustre rasprave s novinarkom Kristen Welker o njegovim tvrdnjama da su američki izbori bili „namješteni”. U unaprijed snimljenom razgovoru za emisiju Meet the Press, koji je emitiran u nedjelju, Trump je ponovno ustvrdio da je administracija bivšeg predsjednika Joeja Bidena „slala u zatvor ljude koji nisu učinili ništa loše”. Welker je odgovorila kako za takve tvrdnje nema dokaza te pokušala razgovor preusmjeriti na druge teme.

Trump je pritom inzistirao da dokazi postoje. – Postoji mnogo dokaza. Postoji golema količina dokaza. Nema ničega osim dokaza – rekao je predsjednik. Na novinarkin odgovor da takvi navodi nisu potvrđeni na sudu, Trump je ponovno ustvrdio da su predsjednički izbori 2020. godine bili namješteni te iznio tvrdnje o izbornim nepravilnostima u Kaliforniji.

WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged



"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."



"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Kada ga je Welker upitala koje dokaze ima za svoje tvrdnje o „varanju” na izborima, razgovor je postao znatno napetiji. – Oni su korumpirani baš kao što ste i vi korumpirani. Vaši mediji su korumpirani. I Meet the Press je korumpiran – rekao je Trump. Novinarka mu je odgovorila da nije „korumpirana”, nakon čega je Trump nastavio kritizirati NBC i optuživati televizijsku mrežu za pristranost. – Vi ste jednostrana i korumpirana mreža. Žao mi je. Završimo s ovim, dosta mi je – poručio je Trump te prekinuo intervju.

Welker ga je pokušala nagovoriti da nastavi razgovor, podsjetivši da je televizijska ekipa doputovala u Wisconsin kako bi snimila intervju, no američki predsjednik ostao je pri odluci. – Trebali biste dovesti svoj medij u red. Nijedna zemlja ne može biti velika ako ima nepoštene medije – rekao je prije odlaska. Međutim, nakon emitiranja emisije Welker je otkrila da je dan poslije ponovno razgovarala s Trumpom te da je pristao dati nastavak intervjua. Nije navela kada bi se novi razgovor trebao održati.