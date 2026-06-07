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ŽUSTRA RASPRAVA

VIDEO Trump prekinuo intervju, rijetko kad je snimljen ovako ljut: 'Dosta mi je, završimo s ovim'

Donald Trump
Foto: Screenshot/X
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
07.06.2026.
u 21:19

"Vi ste jednostrana i korumpirana mreža. Žao mi je. Završimo s ovim, dosta mi je", poručio je Trump te prekinuo intervju.

Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je intervju za NBC News nakon žustre rasprave s novinarkom Kristen Welker o njegovim tvrdnjama da su američki izbori bili „namješteni”. U unaprijed snimljenom razgovoru za emisiju Meet the Press, koji je emitiran u nedjelju, Trump je ponovno ustvrdio da je administracija bivšeg predsjednika Joeja Bidena „slala u zatvor ljude koji nisu učinili ništa loše”. Welker je odgovorila kako za takve tvrdnje nema dokaza te pokušala razgovor preusmjeriti na druge teme.

Trump je pritom inzistirao da dokazi postoje. – Postoji mnogo dokaza. Postoji golema količina dokaza. Nema ničega osim dokaza – rekao je predsjednik. Na novinarkin odgovor da takvi navodi nisu potvrđeni na sudu, Trump je ponovno ustvrdio da su predsjednički izbori 2020. godine bili namješteni te iznio tvrdnje o izbornim nepravilnostima u Kaliforniji.

Kada ga je Welker upitala koje dokaze ima za svoje tvrdnje o „varanju” na izborima, razgovor je postao znatno napetiji. – Oni su korumpirani baš kao što ste i vi korumpirani. Vaši mediji su korumpirani. I Meet the Press je korumpiran – rekao je Trump. Novinarka mu je odgovorila da nije „korumpirana”, nakon čega je Trump nastavio kritizirati NBC i optuživati televizijsku mrežu za pristranost. – Vi ste jednostrana i korumpirana mreža. Žao mi je. Završimo s ovim, dosta mi je – poručio je Trump te prekinuo intervju.

Welker ga je pokušala nagovoriti da nastavi razgovor, podsjetivši da je televizijska ekipa doputovala u Wisconsin kako bi snimila intervju, no američki predsjednik ostao je pri odluci. – Trebali biste dovesti svoj medij u red. Nijedna zemlja ne može biti velika ako ima nepoštene medije – rekao je prije odlaska. Međutim, nakon emitiranja emisije Welker je otkrila da je dan poslije ponovno razgovarala s Trumpom te da je pristao dati nastavak intervjua. Nije navela kada bi se novi razgovor trebao održati.

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Ključne riječi
Kristen Welker Donald Trump

Komentara 4

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JZ
Jogurt Zbregov
22:50 07.06.2026.

Mislim da na Trumpa ne treba trošiti riječi. No, treba biti korektan i prokomentirati i ponašanje novinarke, koje je bilo iznimno neprofesionalno. Kad intervjuiraš nekoga, onda mu postaviš pitanje i pustiš ga da na pitanje odgovori. Ova mu je stalno upadala u riječ, prekidala ga, govorila preko njega. Zapravo se svađala s njim. To se ne zove intervju. Onda je on popizdio, uputio joj nekoliko isto tako neprikladnih riječi, skinuo mikrofon i ustao da ode. Onda ga je ona molila da ostane, jer je, eto, doputovala čak iz (ne sjećam se koje države) da ga intervjuira. Sve u svemu, slika i prilika američkog cirkusa, nema tu kulture, primitivizam.

VI
Vik
22:09 07.06.2026.

Trampu gori pod nogama pomalo kolo se okrece Trampa ceka najveca kazna u USA histori Istina izlazi platit ce za sva zla sto je uradio narod ga vise ne slusa i nevjeru ju jnjegovim lazima

OB
obican
22:37 07.06.2026.

Naranca kao malo dijete, dosta, necu se vise igrati, vrati mi moje igracke

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