Iran izveo prvi raketni udar na Izrael od proglašenja primirja, Trump odmah dignut na noge

Bliski istok ponovno se nalazi na rubu općeg rata. Iran je u nedjelju navečer pokrenuo masovni, koordinirani napad raketama i dronovima na Izrael, ciljajući prvenstveno gradove na sjeveru zemlje. Zračne sirene zavijale su diljem Izraela dok su protuzračni sustavi pokušavali neutralizirati ozbiljnu prijetnju koja je stigla izravno s iranskog teritorija.

Najnoviji napad Irana uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je Izrael izveo zračne udare na stambene zgrade u južnom Bejrutu, što je prvi napad na libanonsku prestonicu otkako je prošlog tjedna stupilo na snagu primirje uz posredovanje SAD-a. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opravdao je napad tvrdnjom da je IDF ciljao "terorističko zapovjedništvo u četvrti Dahieh", kao odgovor na prethodnu vatru Hezbollaha prema izraelskom teritoriju. Libanonsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da su u tom napadu poginule najmanje dvije osobe, dok ih je dvadesetak ranjeno, uključujući žene i djecu.

Reakcija Teherana bila je munjevita. Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) preuzela je odgovornost za lansiranje i poslala jezivo upozorenje: "Ova operacija nije prolazni događaj, već početak cijelog tjedna neprekidnih udara. Valovi projektila i bespilotnih letjelica nastavit će se lansirati danonoćno sljedećih sedam dana dok neprijatelj ne bude odvraćen i ne prekine svoje zločine. Bilo kakvo gađanje iranskog teritorija naići će na razoran odgovor iznad svih očekivanja."

Irani missile over Haifa Israel.



Second wave of ballistic missiles launched from Iran against Israel! pic.twitter.com/KmBw4lveIb — Quick updates (@unseen_updates) June 7, 2026

Izraelske obrambene snage (IDF) aktivirale su sve razine svoje protuzračne obrane, uključujući i famozni sustav Željezna kupola (Iron Dome) koji se bori s projektilima kratkog dometa, dok su veći balistički sustavi presretali iranske rakete na većim visinama. Izraelsko ratno zrakoplovstvo kratko se oglasilo oko 21:41 po lokalnom vremenu, tvrdeći da su uspješno presreli "sve projektile koji su do tada lansirani iz Irana". Ipak, vojska je odmah upozorila građane da ostanu u zaklonima jer su detektirana "dodatna lansiranja" te da sustavi kontinuirano rade na neutralizaciji novih prijetnji koje pristižu u valovima.

Iz Bijele kuće je službeno potvrđeno da je američki predsjednik Donald Trump hitno brifiran o iranskim udarima na Izrael. Da podsjetimo, Washington je proteklih dana ulagao napore u stabilizaciju primirja između Izraela i Hezbollaha, no večerašnji izravni sukob Irana i Izraela prijeti potpunim kolapsom diplomatskih napora i novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku.