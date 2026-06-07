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UPALILE SE SIRENE

Iran izveo prvi raketni udar na Izrael od proglašenja primirja, Trump odmah dignut na noge

Napad Irana na Izrael
Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
07.06.2026.
u 22:00

Ovo je prvi iranski raketni napad na Izrael otkako je 8. travnja proglašeno primirje.

Bliski istok ponovno se nalazi na rubu općeg rata. Iran je u nedjelju navečer pokrenuo masovni, koordinirani napad raketama i dronovima na Izrael, ciljajući prvenstveno gradove na sjeveru zemlje. Zračne sirene zavijale su diljem Izraela dok su protuzračni sustavi pokušavali neutralizirati ozbiljnu prijetnju koja je stigla izravno s iranskog teritorija.

Najnoviji napad Irana uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je Izrael izveo zračne udare na stambene zgrade u južnom Bejrutu, što je prvi napad na libanonsku prestonicu otkako je prošlog tjedna stupilo na snagu primirje uz posredovanje SAD-a. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opravdao je napad tvrdnjom da je IDF ciljao "terorističko zapovjedništvo u četvrti Dahieh", kao odgovor na prethodnu vatru Hezbollaha prema izraelskom teritoriju. Libanonsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da su u tom napadu poginule najmanje dvije osobe, dok ih je dvadesetak ranjeno, uključujući žene i djecu.

Reakcija Teherana bila je munjevita. Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) preuzela je odgovornost za lansiranje i poslala jezivo upozorenje: "Ova operacija nije prolazni događaj, već početak cijelog tjedna neprekidnih udara. Valovi projektila i bespilotnih letjelica nastavit će se lansirati danonoćno sljedećih sedam dana dok neprijatelj ne bude odvraćen i ne prekine svoje zločine. Bilo kakvo gađanje iranskog teritorija naići će na razoran odgovor iznad svih očekivanja."

Izraelske obrambene snage (IDF) aktivirale su sve razine svoje protuzračne obrane, uključujući i famozni sustav Željezna kupola (Iron Dome) koji se bori s projektilima kratkog dometa, dok su veći balistički sustavi presretali iranske rakete na većim visinama. Izraelsko ratno zrakoplovstvo kratko se oglasilo oko 21:41 po lokalnom vremenu, tvrdeći da su uspješno presreli "sve projektile koji su do tada lansirani iz Irana". Ipak, vojska je odmah upozorila građane da ostanu u zaklonima jer su detektirana "dodatna lansiranja" te da sustavi kontinuirano rade na neutralizaciji novih prijetnji koje pristižu u valovima.

Iz Bijele kuće je službeno potvrđeno da je američki predsjednik Donald Trump hitno brifiran o iranskim udarima na Izrael. Da podsjetimo, Washington je proteklih dana ulagao napore u stabilizaciju primirja između Izraela i Hezbollaha, no večerašnji izravni sukob Irana i Izraela prijeti potpunim kolapsom diplomatskih napora i novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku.

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Ključne riječi
Rat u Iranu Iran

Komentara 5

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Avatar davos24
davos24
22:21 07.06.2026.

jel su svi već zaboravili da je Izrael pobio preko 3000 ljudi u Libanonu u zadnja tri mjeseca ili to nije vrijedno spomena a još manje udarne vijesti?

Avatar kozorog
kozorog
21:59 07.06.2026.

Zašto je zapad branio Izrael od uzvratnih napada irana? Kad na to odgovorite, onda drugo pitanje, kako zapad tretirao izraelsku okupaciju čitave palestine?

BL
blaz18
22:05 07.06.2026.

nocas bi mogli ajatolasi u visine nebeske

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