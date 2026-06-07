Objavljene nove brojke: I HDZ i SDP pali, a jedna stranka je doživjela neočekivani skok

HDZ i dalje uživa najveću potporu birača, pokazuje najnovije istraživanje CRO Demoskop koje je za RTL provela agencija Promocija plus od 1. do 3. lipnja na uzorku od tisuću ispitanika. Da su parlamentarni izbori održani početkom lipnja, za HDZ bi glasalo 27,3 posto birača, što je pad od gotovo dva postotna boda u odnosu na svibanj. Na drugom mjestu ostaje SDP s potporom od 22 posto, dok je treća politička snaga Možemo! koji bilježi 12 posto podrške.

Izborni prag još jedino prelazi MOST koji je na 7 i pol posto, dok je peta politička snaga u zemlji stranka DRITO bračnog para Raspudić. Vrlo blizu je i glavni HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret, dok se niz idućih stranaka kreće oko 1 %. To su dakle Pravo i pravda, zatim Domino i IDS, a svi ostali imaju ispod 1 posto podrške i čine skupni izbor od 6,9 posto. Neodlučnih je danas više nego u svibnju - 16%.

Kada je riječ o popularnosti političara, na vrhu ljestvice najpozitivnijih i dalje je predsjednik Republike Zoran Milanović. Slijede predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Među deset političara s najpozitivnijim dojmom nalaze se još Ivana Kekin, Dalija Orešković, Ivan Anušić, Marin Miletić, Biljana Borzan, Marija Selak Raspudić i Tonino Picula. Zanimljivo je da se među deset najpozitivnije ocijenjenih političara nalaze četiri predsjednika stranaka, ali ne i čelnici SDP-a, Mosta i Domovinskog pokreta.

Na ljestvici najnegativnijih političara prvo mjesto zauzima Andrej Plenković, kojeg je kao najnegativnijeg izdvojilo 33 posto ispitanika. Slijedi Zoran Milanović s 11 posto, dok se na treće mjesto probio predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Iza njega nalaze se Tomislav Tomašević, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Ispitanici su ocjenjivali i rad državnih institucija. Predsjednik Republike jedini je dobio prolaznu ocjenu tri, dok su Vlada i Hrvatski sabor ponovno ocijenjeni dvojkom. Da Hrvatska ide u dobrom smjeru smatra 19,5 posto građana, dok više od 70 posto ispitanika vjeruje da se zemlja kreće u pogrešnom smjeru. Kao događaje koji su najviše obilježili protekli mjesec ispitanici su izdvojili ubojstvo maturanta u Drnišu, visoku inflaciju, afere povezane sa sportskim savezima, rat na Bliskom istoku te Vladine mjere za suzbijanje inflacije.