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Objavljeni prvi rezultati izbora na Kosovu: Kurti u vodstvu, ali se ponavlja najgori scenarij?

Snap parliamentary election in Pristina
Foto: VALDRIN XHEMAJ/REUTERS
1/3
VL
Autor
Branka Radman/Hina
07.06.2026.
u 21:53

Prema anketama koje su objavila tri glavna medija u zemlji, Samoopredjeljenje neće moći samostalno formirati sljedeću vladu

Pokret Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na parlamentarnim izborima na Kosovu s 42,3 posto, nakon 54,9 posto prebrojanih glasova, pokazuju djelomični službeni rezultati kosovskog izbornog povjerenstva. Izlazna anketa koju je u nedjelju provela televizija Pipos za Klan Kosova prethodno je pokazala da pokret Samoopredjeljenje vodi na izborima s 42,3 posto, prenio je Reuters.

Prema prvim procjenama Samoopredjeljenje je, unatoč visokoj apstinenciji na izborima, ostvarilo uvjerljivu pobjedu, no prema izlaznim anketama, taj je rezultat znatno niži od onog ostvarenog na prošlim izborima, kada je osvojilo 51 posto. Prema anketama koje su objavila tri glavna medija u zemlji, Samoopredjeljenje neće moći samostalno formirati sljedeću vladu, navodi agencija France Presse.

Današnji prijevremeni parlamentarni izbori treći su u nešto više od godinu dana nakon što stranke nisu uspjele postići dogovor o izboru novog predsjednika države. Ovi su prijevremeni izbori raspisani jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku nakon završetka mandata predsjednice Vjose Osmani.

Politička i institucionalna kriza na Kosovu produbila se nakon parlamentarnih izbora u veljači prošle godine, kada su, unatoč uvjerljivoj pobjedi Samoopredjeljenja, uslijedili brojni neuspješni pokušaji konstituiranja parlamenta i formiranja vlade. Prema državnom izbornom povjerenstvu, na nedjeljnim izborima sudjelovala je 21 politička stranka ili savez.

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Albin Kurti Kosovo

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