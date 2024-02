Kaos zbog jakog snijega na Kineskim autocestama: Nikad viđeni kolone, vozač zapeo u autu tri dana

Ledena kiša, snijeg i led otežavaju promet u središnjoj i istočnoj Kini dok milijuni ljudi putuju kući uoči praznika Proljetnog festivala, po hladnom vremenu koje je proteklog tjedna zahvatilo dijelove zemlje i u kojemu su poginule najmanje dvije osobe. Jedna osoba u Hubeiju i druga iz južne pokrajine Hunan poginule su kada su se nadstrešnice na poljoprivrednim tržnicama srušile pod velikim snijegom, prema izvješću državnih medija.

Pokrajine Hunan i Hubei podnijele su najveći teret lošeg vremena koje se pogoršalo tijekom vikenda, zbog čega je usporen promet na autocesti i otkazane stotine vlakova. Prekidi putovanja podudaraju se s najvećom masovnom migracijom u svijetu jer milijuni hrle kući vidjeti svoje obitelji za kinesku Novu godinu.

Heavy #snow disrupts travel in central and eastern China during the #SpringFestival rush.



Rain and snow continue in the south until Wednesday, with freezing rain expected in #Hunan and southeastern #Hubei. Cold weather persists in the south until after #ChineseNewYear. pic.twitter.com/viTZR5f0X1 — Bridging News (@BridgingNews_) February 6, 2024

Videosnimke na kineskim društvenim mrežama ovih dana prikazuju ljude zaglavljene u vlakovima i zarobljene u automobilima na snježnim autocestama u nekoliko gradova, uključujući Jingzhou. Jedan je vozač bio zarobljen u automobilu tri dana, izvijestio je u ponedjeljak poslovni list Yicai, a putnici koji su išli u Wuhan zapeli su u vlaku nakon što je prekinuto napajanje strujom na niskim temperaturama, pokazali su videozapisi na društvenim mreža.

Snow and freezing rain in China were disrupting travel on Monday and had already caused hundreds of rail and flight cancellations, as millions of people traveled across the country before lunar new year holiday begins this weekend.https://t.co/uSwn2SMbqg — The New York Times (@nytimes) February 5, 2024

Stotine su vlakova odgođene ili obustavljene, a gomile putnika zaglavljene su na željezničkim postajama u Wuhanu, javljaju lokalni mediji. Fotografije kineske meteorološke uprave pokazuju savijena i slomljena stabla po cestama u Hunanu, oborena ledenom kišom. Vlasti u Hubeiju priopćile su da namjeravaju očistiti tunele i mostove, gdje je debeli led izazvao zagušenja prometa .

Snow and icy rain in central China stranded people on highways and in rail stations as the nation gears up for the world’s biggest travel week https://t.co/yrnQKq6QcP — Bloomberg (@business) February 6, 2024

Pokrajina je naložila stotinama naplatnih postaja na autocestama da poduzmu mjere kontrole prometa, uključujući besplatno propuštanje vozila. Kineski središnji meteorološki opservatorij predviđa više kiše, snijega i hladnoće na jugu u prvoj polovici ovog tjedna, ali je rekao da će se uvjeti poboljšati od četvrtka.

