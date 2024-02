Uskoro promjena vremena: Čekaju nas snijeg i osjetno zahlađenje

"Fašnička veljača uskoro će skinuti masku: Čekaju nas snijeg i osjetno zahlađenje", stoji u naslovu vremenske prognoze koju za N1 donosi meteorolog Bojan Lipovšćak.

Anticiklona stacionira nad zapadnom i srednjom Europom, a duboka slabo pokretna ciklona je nad Skandinavijom i Baltikom. Frontalni poremećaji se u visinskoj mlaznoj struji premještaju sjeverno i istočno od naših krajeva. A u visinskom sjeverozapadnom strujanju povremeno manje količine nestabilnog zraka prodiru nad sjeverne i istočne krajeve unutrašnjosti. Danas će prevladavati sunčano i toplije vrijeme. U istočnim krajevima unutrašnjosti poslijepodne će se prolazno naoblačiti.

Na Jadranu će puhati slab do umjereni sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na jadranu oko 15, a na otocima južnog Jadrana do 17 stupnjeva. U ponedjeljak pretežno sunčano uz malu vjerojatnost za jutarnju maglu uz tokove rijeka, ali i na sjevernom Jadranu. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko dva stupnja, na Jadranu i uz Jadran od šest do deset.

Poslijepodne povećanu naoblaku meteorolog N1 televizije prognozira u sjevernim krajevima unutrašnjosti uz slab sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će zapuhati jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 13 do 17, na Jadranu oko 15, na otocima južnog Jadrana do 18 stupnjeva.

VEZANI ČLANCI:

Idući tjedan nastavak iznadprosječno toplog vremena. Na Jadranu će zapuhati slabo jugo i jugozapadnjak te će uz obalu i u zaobalju doći do formiranja orografskih oblaka juga a mjestimice je na sjevernom jadranu moguća slaba kiša. Krajem tjedna jugo u jačanju uz obilnu kišu na Jadranu.

- Fašnička veljača, koja se maskirala u proljeće, ipak će sredinom pokladnog mjeseca skinuti krinku te pokazati svoj prevrtljivi karakter pa će uz buru, zahlađenje donijeti i malo snijega u planinske krajeve unutrašnjosti - zaključuje N1.

VIDEO Hladno vrijeme zadaje probleme vlasnicima Tesle u Chicagu