Europsku zemlju pogodila najjača oluja u posljednjih 30 godina: Nestalo stuje, izbile poplave

Norvešku je jučer pogodila najsnažnija oluja u posljednjih više od 30 godina. Snažni vjetrovi posebno su pogodili središnje dijelove zemlje, što je dovelo do poplava, a neki su stanovnici ostali bez struje.

Oluja Ingunn, kako su je nazvali norveški meteorolozi, razvila se iz snažne mlazne struje koja je jurila preko Atlantika. "Norveška je navikla na vjetrovito vrijeme, ali ovo je nešto drugo", komentirao je Aidan McGivern iz britanskog meteorološkog ureda, navodi Euronews.

Powerful Cyclone Ingunn makes landfall in Frøya, Norway, with strong winds reaching up to 108 miles per hour. pic.twitter.com/W7tVlYRQ1I

Norveški meteorološki zavod izdao je najviše, crveno, upozorenje zbog ove oluje koja je najjača od novogodišnjeg uragana 1992. godine.

Što se tiče broja i intenziteta oluja, britanski meteorološki ured ističe kako nema dokaza o pozitivnim ili negativnim trendovima. Naime, navodi kako je trendove teško otkriti zbog toga što prirodno variraju iz godine u godinu i od desetljeća do desetljeća.

This video is from Bogøyvær, #Frøya outside #Trondheim.



Will the bridge be standing here tomorrow? #Ingunn #StormIngunn pic.twitter.com/LwRaCrhUJd