Upozorenje novog premijera: Mađarski oligarsi privatnim letovima masovno iznose novac iz Mađarske

Nakon uvjerljivog izbornog poraza Viktora Orbána, Mađarsku potresa politički i financijski potres. Dok su na ulicama slavili pristaše pobjedničke oporbe, iza kulisa se odvija ubrzano premještanje kapitala i pripreme za odlazak dijela elite bliske dosadašnjoj vlasti.

Privatni zrakoplovi iz Beča navodno već danima prevoze imovinu ljudi čije se bogatstvo naglo povećalo tijekom Orbánovih 16 godina na vlasti. Istodobno, pojedinci pokušavaju prebaciti sredstva u inozemstvo, dok dio njih istražuje mogućnosti dobivanja američkih viza i zaposlenja u institucijama povezanim s pokretom MAGA, piše Guardian .

Ova zbivanja dolaze u vremenu kada se Mađarska priprema za smjenu vlasti nakon pobjede oporbene stranke Tisza, na čijem je čelu Péter Magyar. Magyar je optužio krug ljudi povezanih s vladajućom strankom Fidesz da pokušavaju sakriti imovinu prije nego što nova vlast preuzme dužnost početkom svibnja. “Orbánovi oligarsi prebacuju desetke milijardi forinti u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Države, Urugvaj i druge udaljene zemlje”, poručio je Magyar, pozivajući institucije da spriječe njihov odlazak.

Navode da informacijama iz više izvora, kapital se seli u zemlje poput Saudijske Arabije, Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok neki razmatraju Australiju i Singapur. Među onima koji bi mogli napustiti zemlju navodno je i obitelj Lőrinca Mészárosa, jednog od najbližih Orbánovih suradnika i najbogatijih ljudi u zemlji, čiji je poslovni uspon povezan s državnim ugovorima.

Istovremeno, istraživački mediji u Mađarskoj izvještavaju da su ključne osobe povezane s Fideszom već počele premještati imovinu u inozemstvo kako bi je zaštitile od moguće zamrzavanja ili zapljene. Međutim, takvi planovi mogli bi biti otežani jer dio birokrata i službenika ima uvid u poslovanje iz vremena Orbánove vlasti, što bi moglo dovesti do dugotrajnih istraga i pokušaja povrata navodno nezakonito stečene imovine.

Magyar je također upozorio na navodno uništavanje dokumenata u posljednjim tjednima mandata dosadašnje vlasti, što je izazvalo dodatne sumnje. Te optužbe odbacio je bivši ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó, tvrdeći da se radi o rutinskom uklanjanju nepotrebne dokumentacije. Orbán je poručio da neće preuzeti zastupničko mjesto u parlamentu, ali planira ostati na čelu Fidesza i voditi proces “obnove” stranke.

Prema informacijama iz njegovog kruga, uskoro bi mogao otputovati u Sjedinjene Države, gdje već žive njegova kći i zet István Tiborcz. Upravo je Tiborcz ranije bio predmet istrage europskog ureda za borbu protiv prijevara zbog sumnjivih poslova s javnom rasvjetom, no mađarske vlasti nisu utvrdile nepravilnosti.

U međuvremenu, dio ljudi bliskih Fideszu navodno pokušava osigurati radne vize u SAD-u, koristeći veze izgrađene kroz suradnju s republikanskim krugovima i pokretom MAGA. Analitičari upozoravaju da bi, barem dok traje administracija Donalda Trumpa, Sjedinjene Države mogle postati svojevrsno utočište za dio bivše mađarske političko-poslovne elite. Sve to vodi prema razdoblju novih političkih previranja na mađarskoj sceni. Nova vlast već najavljuje obračun s korupcijom i pokušava razotkriti sve što se događalo tijekom Orbánove vladavine.