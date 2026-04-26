Teška nesreća u Istri: 44-godišnji motociklist izgubio život

Prometnu nesreću u kojoj je u nedjelju na području Pazina smrtno stradao 44-godišnji motociklist izazvala je prema policijskoj sumnji 54-godišnja vozačica automobila koja je prešla na suprotnu prometnu traku te se sudarila s vozačem motocikla.

Nesreća se dogodila oko 12,25 sati na državnoj cesti D-48, nedaleko od skretanja za Karojbu i Motovun, gdje je uslijed sudara motociklist pao na vozilo, a potom preko zaštitne ograde niz padinu. Unatoč pruženoj reanimaciji, preminuo je, a njegovo tijelo prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obdukcije, izvijestila je istarska policija.

Nad vozačicom slijedi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Očevid je obavljen u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom.