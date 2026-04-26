Sve više bogataša slijeva se u naše susjedstvo: Posebno ih privlači jedna stvar

Dubai je godinama bio na glasu kao "meka" za bogataše iz cijelog svijeta, no rat na Bliskom istoku to je već uvelike promijenio. Mnogi su u strahu otišli, a pitanje je kako će se situacija razvijati u budućnosti kada dođe kraj napetostima i sukobu. S obzirom na to, Italija je postala sve privlačnija lokacija za imućne pojedince i obitelji. Osim zbog aktualnog sukoba, tome doprinose i njezini porezni poticaji kojima privlači međunarodne građane.

"Imam prijatelje koji su se ovamo preselili zbog poreza i druge koji o tome razmišljaju. Za ljude koji plaćaju jako puno poreza, Italija je vrlo privlačna zbog svoje ‘paušalne stope poreza’", opisao je za BBC jedan Francuz koji se preselio u Italiju i koji za sebe kaže da je "umjereno bogat". Naime, u Italiji je određena gornja granica poreza koji se može naplatiti na prihod. Koliko god netko zarađivao, sada ne plaća više od 300.000 eura.

"Čak i na 300.000 eura, talijanski paušalni porez i dalje je nizak za svakoga tko zarađuje više od milijun eura godišnje, u usporedbi s bilo gdje u Europi. I znači poreznu sigurnost i jasnoću, u srcu Europe, umjesto da morate ići daleko”, kaže Peter Ferrigno, direktor poreznih usluga u tvrtki Henley & Partners.

Unatoč tome, mnogi će se zasigurno teško odreći poreznog režima u Dubaiju. "Kada ste u zemlji u kojoj ne plaćate porez, vrlo je teško vratiti se u zemlju gdje morate plaćati mnogo, posebno za one koji su navikli trošiti puno novca. Neto iznos u vašem džepu je potpuno drugačiji", smatra porezni odvjetnik Jérôme Barré.