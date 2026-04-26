NOVA MEKA?

Sve više bogataša slijeva se u naše susjedstvo: Posebno ih privlači jedna stvar

A drone view shows parasols and people enjoying the beach during warm weather in Messina
Foto: YARA NARDI/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
26.04.2026.
u 12:52

U Italiji je određena gornja granica poreza koji se može naplatiti na prihod

Dubai je godinama bio na glasu kao "meka" za bogataše iz cijelog svijeta, no rat na Bliskom istoku to je već uvelike promijenio. Mnogi su u strahu otišli, a pitanje je kako će se situacija razvijati u budućnosti kada dođe kraj napetostima i sukobu. S obzirom na to, Italija je postala sve privlačnija lokacija za imućne pojedince i obitelji. Osim zbog aktualnog sukoba, tome doprinose i njezini porezni poticaji kojima privlači međunarodne građane.

"Imam prijatelje koji su se ovamo preselili zbog poreza i druge koji o tome razmišljaju. Za ljude koji plaćaju jako puno poreza, Italija je vrlo privlačna zbog svoje ‘paušalne stope poreza’", opisao je za BBC jedan Francuz koji se preselio u Italiju i koji za sebe kaže da je "umjereno bogat". Naime, u Italiji je određena gornja granica poreza koji se može naplatiti na prihod. Koliko god netko zarađivao, sada ne plaća više od 300.000 eura.

"Čak i na 300.000 eura, talijanski paušalni porez i dalje je nizak za svakoga tko zarađuje više od milijun eura godišnje, u usporedbi s bilo gdje u Europi. I znači poreznu sigurnost i jasnoću, u srcu Europe, umjesto da morate ići daleko”, kaže Peter Ferrigno, direktor poreznih usluga u tvrtki Henley & Partners.

Unatoč tome, mnogi će se zasigurno teško odreći poreznog režima u Dubaiju. "Kada ste u zemlji u kojoj ne plaćate porez, vrlo je teško vratiti se u zemlju gdje morate plaćati mnogo, posebno za one koji su navikli trošiti puno novca. Neto iznos u vašem džepu je potpuno drugačiji", smatra porezni odvjetnik Jérôme Barré. 
