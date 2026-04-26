Mjesto gdje se govori hrvatski i jede kao kod kuće - usred New Yorka

U njujorškoj četvrti Astoria već desetljećima postoji mjesto gdje se hrvatski jezik, mirisi domaće kuhinje i duh zajedništva prirodno isprepliću. Rudar Social Club nije samo klub – to je prostor identiteta, susreta i kontinuiteta jedne zajednice koja je daleko od domovine uspjela sačuvati ono najvažnije, piše Croatians Online .

Priča o Rudaru počinje jednostavno – prijateljstvom. Kako se prisjeća jedan od osnivača i dugogodišnji član uprave Eugene Zuiliani, sve je krenulo iz potrebe za druženjem: nogomet, kartaške večeri, lov, glazba i domaća hrana. „Odlučili smo sve to staviti pod jedan krov. Prikupili smo novac, kupili zgradu i tako je nastao Rudar“, kaže.

Istra u srcu New Yorka

Korijeni kluba sežu u Labin i okolna istarska mjesta, obilježena rudarskom tradicijom. I samo ime – Rudar – podsjeća na generacije ljudi koji su radili u rudnicima prije nego što su 1970-ih krenuli put Amerike. Danas rudnika više nema, ali zajedništvo koje su donijeli sa sobom i dalje živi.

Jedan od ključnih razloga zašto Rudar i danas privlači ljude jest njegova kuhinja. Godinama je sinonim za autentičnu hrvatsku hranu, a veliku zaslugu za tu reputaciju ima dugogodišnja kuharica Suzana Nemarić. Upravo zbog toga Rudar je česta destinacija za večere, zabave i događanja hrvatskih udruga. Prostor s velikom dvoranom, barom i pozornicom omogućuje okupljanja koja podsjećaju na ona „kod kuće“. „Ovo je jedno od rijetkih mjesta gdje se još uvijek može osjetiti prava domaća kuhinja“, kaže predsjednica kluba Suzan Runko.

Klub koji se vodi kao ozbiljan sustav

Posljednjih godina Rudar prolazi kroz svojevrsnu transformaciju. Suzan Runko, koja vodi klub posljednje dvije godine, donijela je poslovniji pristup upravljanju. „Vođenje ovakvog prostora u New Yorku nije jednostavno. Troškovi su veliki – od osiguranja i plaća do hrane i održavanja. Mjesečno se lako potroši i 30 tisuća dolara“, objašnjava.

Cilj je, kaže, otvoriti vrata i široj publici, uključujući i američke goste, uz jaču prisutnost na društvenim mrežama i moderniji pristup promociji. U tome joj pomažu suprug Atilio Runko i članica uprave Gracijela Zuiliani, kao i brojni drugi volonteri, dok djelatnici Rudar Kluba već godinama s ljubavlju rade i doprinose toploj i ugodnoj atmosferi koja ovaj prostor čini posebnim. No, kao i mnoge organizacije u dijaspori, Rudar se suočava s pitanjem budućnosti. „Mlađe generacije danas žive drugačije. Nemaju istu potrebu za okupljanjem kao mi nekad“, priznaju u klubu. Privući mlade i uključiti ih u vodstvo ostaje jedan od ključnih izazova.

Ljudi koji drže Rudar na životu

Snaga Rudara uvijek je bila u ljudima. Tijekom godina klub su vodili brojni predsjednici i članovi uprave, među kojima i Renato Rajković, koji je i danas aktivan kao jedan od ključnih volontera. Uz njega, važnu ulogu imaju i Ivan Zgombić i Anton Žic s otoka Krka, čije udruge redovito organiziraju događanja u Rudaru, kao i mnogi drugi članovi koji pomažu u svakodnevnom radu. Treba istaknuti i ono što se često ne vidi – desetke volontera koji su kroz godine ulagali svoje vrijeme i energiju kako bi klub funkcionirao.

Rudar Social Club danas nije samo prostor okupljanja – to je živi dokaz da zajedništvo, rad i tradicija mogu nadživjeti i generacije i udaljenost od domovine. Klub je upravo proslavio impresivnih 49 godina postojanja, a već se intenzivno priprema za veliki jubilej iduće godine. S jasnom vizijom i predanim ljudima, Rudar ide snažno naprijed – spreman da i u desetljećima koja dolaze ostane čvrsto uporište hrvatske zajednice u New Yorku.