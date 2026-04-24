Utrka za Hrvatom: Najbolji je u ligi iz susjedstva, a sada je slobodan igrač!

Karlo Sentić prošle je sezone bio najbolji vratar mađarske lige, no njegov Diósgyõr ispao je iz lige. Kako sada stvari stoje, bivši vratar Hajduka u ovom je trenutku slobodan igrač. Zanimljiva je to situacija jer je Sentić svojim obranama tijekom sezone skrenuo pažnju brojnih klubova. Naravno, nije realno da će naš vratar dugo biti bez kluba jer su kontakti o potencijalnom novom angažmanu sigurno postojali i ranije, prije ispadanja Diósgyõra iz lige, koji će postati formalan nakon što bude odigrano posljednje kolo mađarskog prvenstva. Naime, tri kola prije kraja prvenstva, Sentićev Diósgyõr je na pretposljednjem 11. mjestu prvenstvene ljestvice s 25 bodova, deset ispod zone spasa.

Naš talentirani vratar nedavno je razgovarao za Večernji list. U velikom intervjuu ispričao je svoj razvojni put, razloge raskida s Hajdukom, kao i brojna druga promišljanja o svojoj karijeri. Tako je o svom sljedećem vratarskom iskoraku kazao:

- Sigurno se bliži iskorak. Znam da će se transfer dogoditi. Ali iskustvo me naučilo da idem korak po korak. Sutra ima trening, za vikend utakmicu. Naravno, htio bih probati neku jaču ligu, Belgiju, Poljsku, Nizozemsku... Uvjeren sam da jednog dana mogu i do Lige petice - kazao je Sentić.

Prošao je uspone, padove, ozljede, koliko mu je Mađarska pružila u sazrijevanju?

- Tu sam osjetio najveće sazrijevanje. U životnom smislu najviše sam profitirao odlaskom u Kazahstan koji bih mogao nazvati i određenom pogreškom. Znao sam da to nije moj put. Ali i to mi je donijelo puno. Nakon toga sam se opet vratio u Mađarsku. Htio sam svima pokazati da su pogriješili. Po povratku sam počeo dobro braniti, no uslijedila je ozljeda koljena. Zapitao sam se: 'Pa je li ovo stvarno moguće?' Od prvog dana nakon operacije, do oporavka, ljudi u klubu su stali iza mene. Šest mjeseci nisu htjeli dovesti novog vratara, a to je znak da me cijene. To se ne zaboravlja - istaknuo je Sentić.