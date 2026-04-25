Orban objavio da se povlači s mjesta zastupnika u parlamentu

Mađarski premijer u odlasku Viktor Orban objavio je u subotu da se povlači s mjesta zastupnika u mađarskom parlamentu nakon što je njegov Fidesz pretrpio teški izborni poraz kojim je okončana njegova 16-godišnja vlast. Orban je 12. travnja izgubio od proeuropskog konzervativca Petera Magyara, čija je stranka osvojila dvotrećinsku većinu u Parlamentu, na izborima koje je obilježila rekordna izlaznost birača u Mađarskoj.

Šezdesetdvogodišnji Orban prošli je tjedan pozvao na "potpunu obnovu" svoje stranke. "Budući da je mjesto koje sam osvojio kao vodeći kandidat stranke Fidesz-KDNP u stvarnosti parlamentarno mjesto za Fidesz, odlučio sam ga se odreći", rekao je Orban u videu objavljenom na Facebooku, nakon sastanka izvršnog odbora Fidesza.

Dodao je da je potrebniji u reorganizaciji stranke nego u parlamentu. Naglasio je da mu je vodstvo stranke preporučilo da ostane i nastavi svoj rad kao predsjednik Fidesza te da je „spreman za taj zadatak“ ako bude potvrđen na stranačkom kongresu koji će se održati u lipnju.

Mađarski parlament trebao bi održati svoju inauguralnu sjednicu 9. svibnja, kada će prisegnuti novi zastupnici. Magyarova stranka Tisza osvojila je 141 mjesto, dok je Orbanov Fidesz osigurao 52, a krajnje desna stranka Naša domovina 6 mjesta u parlamentu od 199 zastupnika.