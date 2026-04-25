Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'POTPUNA OBNOVA'

Orban objavio da se povlači s mjesta zastupnika u parlamentu

FILE PHOTO: Hungarian parliamentary election in Budapest
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
25.04.2026.
u 20:04

Mađarski parlament trebao bi održati svoju inauguralnu sjednicu 9. svibnja, kada će prisegnuti novi zastupnici

Mađarski premijer u odlasku Viktor Orban objavio je u subotu da se povlači s mjesta zastupnika u mađarskom parlamentu nakon što je njegov Fidesz pretrpio teški izborni poraz kojim je okončana njegova 16-godišnja vlast. Orban je 12. travnja izgubio od proeuropskog konzervativca Petera Magyara, čija je stranka osvojila dvotrećinsku većinu u Parlamentu, na izborima koje je obilježila rekordna izlaznost birača u Mađarskoj.

Šezdesetdvogodišnji Orban prošli je tjedan pozvao na "potpunu obnovu" svoje stranke. "Budući da je mjesto koje sam osvojio kao vodeći kandidat stranke Fidesz-KDNP u stvarnosti parlamentarno mjesto za Fidesz, odlučio sam ga se odreći", rekao je Orban u videu objavljenom na Facebooku, nakon sastanka izvršnog odbora Fidesza.

Dodao je da je potrebniji u reorganizaciji stranke nego u parlamentu. Naglasio je da mu je vodstvo stranke preporučilo da ostane i nastavi svoj rad kao predsjednik Fidesza te da je „spreman za taj zadatak“ ako bude potvrđen na stranačkom kongresu koji će se održati u lipnju.

Mađarski parlament trebao bi održati svoju inauguralnu sjednicu 9. svibnja, kada će prisegnuti novi zastupnici. Magyarova stranka Tisza osvojila je 141 mjesto, dok je Orbanov Fidesz osigurao 52, a krajnje desna stranka Naša domovina 6 mjesta u parlamentu od 199 zastupnika.

Ključne riječi
Peter Magyar fidesz Viktor Orban

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!