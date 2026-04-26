Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HOĆE LI OKONČATI RAT?

Trump potvrdio da je u kontaktu sa Rusijom i Ukrajinom: ' Besmislena je mržnja Putina i Zelenskog'

REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
26.04.2026.
u 19:52

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u kontaktu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ističući da vodi “dobre razgovore” s obje strane dok pokušava pronaći rješenje za rat u Ukrajini, prenosi Reuters.

U intervjuu za Fox News Trump nije želio otkriti kada su se točno odvili posljednji razgovori, ali je naglasio da komunikacija postoji. “Razgovaram s njim i razgovaram s predsjednikom Zelenskim, imamo dobre razgovore”, rekao je. Govoreći o odnosima između dvaju čelnika, Trump je istaknuo da su oni opterećeni snažnim neprijateljstvom koje otežava postizanje dogovora.

“Mržnja između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog je besmislena. Suluda je. A mržnja je loša stvar kada pokušavate postići dogovor”, poručio je. Trump je i ranije tvrdio da će uspjeti okončati rat koji traje od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, no sukob i dalje traje, unatoč njegovim najavama i pokušajima diplomatskog rješenja.

Ključne riječi
Vladimir Putin Volodimir Zelenski Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!