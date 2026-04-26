Trump potvrdio da je u kontaktu sa Rusijom i Ukrajinom: ' Besmislena je mržnja Putina i Zelenskog'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u kontaktu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ističući da vodi “dobre razgovore” s obje strane dok pokušava pronaći rješenje za rat u Ukrajini, prenosi Reuters .

U intervjuu za Fox News Trump nije želio otkriti kada su se točno odvili posljednji razgovori, ali je naglasio da komunikacija postoji. “Razgovaram s njim i razgovaram s predsjednikom Zelenskim, imamo dobre razgovore”, rekao je. Govoreći o odnosima između dvaju čelnika, Trump je istaknuo da su oni opterećeni snažnim neprijateljstvom koje otežava postizanje dogovora.

“Mržnja između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog je besmislena. Suluda je. A mržnja je loša stvar kada pokušavate postići dogovor”, poručio je. Trump je i ranije tvrdio da će uspjeti okončati rat koji traje od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, no sukob i dalje traje, unatoč njegovim najavama i pokušajima diplomatskog rješenja.