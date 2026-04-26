Nižu se reakcije na videoigru Trumpovog atentatora: 'Pitam se čime se danas bavi ovaj programer'

Nakon pokušaja atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa, u javnost izlaze novi detalji o osumnjičenom Coleu Tomasu Allenu, 31-godišnjaku iz Kalifornije.

Prema dostupnim podacima, Allen se na LinkedInu predstavljao kao strojarski inženjer, razvojni programer videoigara i učitelj. Studirao je strojarstvo na prestižnom Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech), a magisterij iz računalnih znanosti završio je 2025. na California State Universityju u Dominguez Hillsu. Radio je i kao honorarni učitelj u obrazovnoj tvrtki C2 Education od 2020. godine, gdje je, prema dostupnim informacijama, u prosincu 2024. proglašen učiteljem mjeseca. BBC navodi da i dalje analizira njegovu online prisutnost.

Indie igra u središtu pažnje

Posebnu pažnju javnosti sada privlači njegov raniji projekt – indie videoigra “Bohrdom”, koju je razvio i objavio na platformi Steam još 2018. godine. Riječ je o nenasilnoj igri koja se temelji na vještini i ima asimetričan način borbe, inspiriranoj modelima iz kemije i fizike. Kombinira elemente arkadnih igara s brzim reakcijama i neobičnim mehanikama, a prodaje se po cijeni od svega 1,59 eura.

Iako je godinama bila gotovo neprimijećena, igra je nakon aktualnog događaja naglo postala popularna i privukla velik broj komentara korisnika. “Wow, kakva cool igra o atomima, pitam se čime se programer danas bavi”, napisao je jedan korisnik. Drugi dodaju: “Kad sam u natjecanju za najčudniji način promocije igre, a protivnik mi je ovaj programer” te “Ako igra dobije dovoljno prodaje, hoće li mu to platiti obranu?”

Neki su komentari i kritični. “Neugodno je navoditi se kao indie programer zbog ove igre”, stoji u jednom od njih, dok drugi tvrde da je projekt napušten i da se autor pokušao okrenuti drugoj karijeri – bez uspjeha. Uz to, na društvenim mrežama pojavile su se i fotografije s njegovog Facebook profila, uključujući obiteljske trenutke i svečanosti poput diplomiranja, koje odgovaraju snimkama nakon uhićenja.

Istraga o motivu napada i dalje traje, a slučaj Colea Tomasa Allena dodatno intrigira javnost zbog neobičnog spoja njegovog obrazovanja, profesionalnog puta i projekta koji je iznenada dospio u središte pozornosti.