Kandidature za mjesto na čelu metropole: Za sada se znaju imena samo troje kandidata

Arhitekt Otto Barić, sin poznatijeg nogometnog trenera, jučer je definitivno potvrdio da se na lokalnim izborima u svibnju iduće godine namjerava kandidirati za zagrebačkog gradonačelnika. Potvrdio je to portalu Telegram i naznačio da će okosnica njegove kampanje biti obnova Zagreba. Kao vlastite adute navodi da je materijalno situiran te da ima snagu, volju, znanje i entuzijazam za vođenje grada.

Otto Barić već okuplja tim

Barić iza sebe nema stranačku infrastrukturu, a iako zna da je to nemoguće, kaže kako bi volio da ga podrže i HDZ i SDP. Novi gradonačelnički kandidat kaže da je već krenuo u okupljanje tima te da u kampanju namjerava uložiti 800.000 uglavnom svojih kuna.

Barić je tako treći kandidat koji je potvrdio da će u utrku za zagrebačkog gradonačelnika. Prije njega to su učinili Tomislav Tomašević iz platforme Možemo i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt. Tomašević pritom zaziva podršku kompletne ljevice, računajući da bi mu to omogućilo da sruši s trona Milana Bandića, kojemu se na prošlim lokalnim izborima opasno približila Anka Mrak Taritaš, tada kandidatkinja SDP-a i HNS-a.

Pitanje je, međutim, hoće li tu podršku doista i dobiti. Mrak Taritaš sada ima novu stranku, GLAS, čiji su partneri Stranka s imenom i prezimenom i Pametno, a u tim strankama nisu sigurni da je kandidat stroge ljevice najbolji izbor za Zagreb. Na odgovor će Tomašević morati pričekati i kada je riječ o najvećoj stranci na lijevom spektru, budući da je SDP usred još jednog unutarstranačkog previranja i još će se neko vrijeme morati baviti sam sobom pa tek onda odlučivati hoće li imati vlastitog kandidata ili podržati nekoga „sa strane".

No SDP nije jedina velika stranka koja nije otkrila adute u glavnom gradu. Iako je do lokalnih izbora ostalo razmjerno malo vremena, koga će kandidirati za gradonačelnika Zagreba još nije odlučeno ni u HDZ-u. U stranci su svjesni da imaju šansu ojačati svoj položaj u glavnom gradu jer je aktualni gradonačelnik dobrano načet. Problem je, međutim, to što je HDZ kroz Bandićevu vladavinu napravio mnoge kompromise, na koje birači sasvim sigurno ne gledaju blagonaklono.

Bandićeva biračka aparatura

Bandić, s druge strane, ima snažnu biračku aparaturu u vidu ljudi zaposlenih u gradskoj upravi i za njegovo svrgavanje bit će potreban snažan i već prepoznatljiv kandidat, a ne netko koga bi stranka tek trebala predstaviti javnosti.

Jakog kandidata u HDZ-u za sada nisu našli, a osim toga, stranka je nedavno odlučila da će nastaviti unutarstranačke izbore. Na razini Zagreba, kao i drugdje u Hrvatskoj, izbor predsjednika stranačke organizacije vjerojatno će slijediti volju stranačkih struktura koje su izabrane još u ožujku zajedno s predsjednikom stranke Andrejem Plenkovićem.

Zagrebački HDZ-ovci zasad, međutim, još ne znaju koje su Plenkovićeve namjere u Zagrebu, a u stranačkim kuloarima posljednjih se dana govori o ponovnom približavanju Plenkovića i aktualnog šefa organizacije Andrije Mikulića. Pokaže li se to točnim, u zagrebačkom HDZ-u ne treba očekivati velike promjene, a nije posve isključeno ni da će stranka na kraju podržati kandidaturu Vesne Škare-Ožbolt.

