Kalmeta se sada tereti da si je pribavio upola manju nepripadnu imovinsku korist

Božidar Kalmeta, bivši ministar iz Vlade Ive Sanadera i dalje se tereti da je za Ministarstvo mora, prometa, turizma i razvitka 2007. i 2008. od Fimi medije naručio izradu filma Prometna renesansa Hrvatske, za potrebe političke promidžbe 2007. iako financiranje političke promidžbe iz državnog proračuna nije bilo dozvoljeno, no zato se više ne tereti da je dio od oko 15 milijuna kuna koji su preko tvrtke Remorker izvučeni iz HAC-a završilo u njegovom džepu. Konkretnije, dok se tijekom prijašnjeg i ponovljenog suđenja teretio da je od novca izvučenog iz HAC-a imao nepripadnu imovinsku korist od malo više od 500.000 eura, sada se tereti da je nepripadnu imovinsku korist imao samo vezano za Luku Gaženica i to od 222.222 eura. Prema izmjenama optužnice koje je USKOK u ponedjeljak dostavio sudu i obrani, Kalmeta se tereti da je kao ministar zlorabio položaj i ovlasti te tako omogućio primjerice Zdravku Livakoviću da od novca koji je izvučen iz HAC-a preko Remorkera, dobije oko 10 milijuna kuna. U prijašnjoj optužnici, Kalmeta se teretio da je i on dobio dio od tih 10 milijuna kuna, odnosno 1,4 milijuna eura.

Sukus je to izmjena optužnice koje je USKOK najavio koncem siječnja, nakon što su optuženici iznijeli obrane, u kojima su zanijekali krivnju. No činjenica da je izmijenjena optužnica sudu i obrani dostavljena tek jučer izazvala je poprilično nezadovoljstvo u sudnici. Naime, sud je na zadnjoj raspravi dao USKOK-u rok od 21 dana da izmijeni optužnicu i dostavi je sudu i obrani. Nakon toga, po planu suda, i obrana bi imala rok od tri tjedna da prouči izmjene optužnice te se o njima očituje na jučerašnjoj raspravi. No kako je USKOK na izmjenama optužnice radio šest tjedana, umjesto tri i tek ih je na raspravi dostavio obrani i sudu, obrana se nije o tim izmjenama mogla očitovati. - Iz pristojnosti i obzira prema sudu ne želim ništa reći, tako da mi je svejedno hoćemo li se sada o ovim izmjenama očitovati - kazao je Krešimir Vilajtović, branitelj Božidara Kalmete.

Njegov kolega Nenad Strukan bio je malo oštriji te je kazao da nije korektno od USKOK-a što su izmijenjenu optužnici dostavili tek sad, i to znatno nakon roka koji im je zadao sud. - Mogli ste bar nazvati sud i tražiti da se zbog svega ovoga odgodi rasprava, jer bi to bilo korektno - kazao je Strukan. Sanja Nola, predsjednica sudskog vijeća kazala je da joj je posve jasno da se obrana ne može očitovati o izmjenama optužnice koje je tek dobila. - A i sudsko vijeće treba proučiti kakve su izmjene - kazala je.

Petra Parlov, zamjenica ravnatelja USKOK-a, kazala je da je USKOK-u više vremena trebalo za izmjenu optužnice jer se radi o - opsežnom predmetu. Da je riječ o opsežnom predmetu nesumnjivo je jer je prva optužnica podignuta u studenom 2016., a prva nepravomoćna presuda koju je Vrhovni sud kasnije dijelom ukinuo, donesena je 2019. Ponovljeno suđenje je počelo 2023., a optužnica je te godine također činjenično mijenjan. Kada je na prošloj raspravi najavila izmjene činjeničnog sadržaja optužnice, Petra Parlov je navela da to radi nakon provedenog dokaznog postupka i onog što je iz njega proizašlo. Uglavnom, sudsko vijeće je odlučilo da će se suđenje nastaviti 16. travnja. Obrane bi se tada trebale očitovati o izmjenama optužnice, a svi optuženici od početka niječu krivnju. Ako ne bude novih dokaznih prijedloga, za očekivati ja da će onda USKOK i obrana iznijeti svoje završne riječi. U tom slučaju, realno je očekivati da druga nepravomoćna presuda bude donesena do ljeta. No ako se stvari zakompliciraju, suđenje Kalmeti, koji je u ovom postupku kao osumnjičenik, prvi put ispitan 2015. moglo bi još potrajati....

Osim Kalmete, za aferu HAC - Remorker, još su optuženi i Zdravko Livaković, Milivoje Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić. Prema optužnici, USKOK tvrdi da je novac izvučen iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta, a sada se izmijenjenom optužnicom tvrdi da je iz Vijadukata preko Remorkera izvučeno oko 1,5 milijuna eura, od čega je Livaković protupravno zadržao skoro 1,4 milijuna eura, dok je Kezele protupravno zadržao oko 100.000 eura. U tom djelu Kalmeta se tereti da je iskoristio svoj položaj kako bi drugima omogućio da steknu znatnu korist. U točci dva ga se tereti da je protupravnu imovinsku korist pribavljao i sebi i drugima, pa je on protupravno stekao 222.222 eura. Za isti iznos se terete i Livaković i Sandro Vukelić. Kalmeta je optužen i da je osiguravanjem posla Fimi mediji za izradu filma Prometna renesansna Hrvatske, proračun oštetio za 81.247 eura.

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koja je iz HAC-a i HC-a izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.