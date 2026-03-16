Iz Meksika u Europu: Trojica Hrvata i Kanađanin uhvaćeni s pošiljkama droge

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana i jednog kanadskog državljanina zbog krijumčarenja stotina kilograma kokaina i metamfetamina iz Meksika u Hrvatsku. Tužiteljstvo je izvijestilo da trojicu hrvatskih državljana starosti 49, 40 i 27 godina te kanadskog državljanina od 46 godina terete za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom okrivljenicima stavljaju na teret da su se, od veljače do lipnja 2024., u Rijeci i drugim mjestima u Hrvatskoj te na području Meksika i drugih zemalja, povezali u zajedničko djelovanje radi nabave velikih količina kokaina i metamfetamina, neovlaštenog izvoza droge iz Meksika i uvoza u EU, kao i daljnje preprodaje na ilegalnom europskom narkotržištu.

U realizaciji tog plana su, sukladno zajedničkom dogovoru i ulogama, od nepoznatih osoba u Meksiku nabavili veću količinu droge te dogovorili krijumčarenje u Hrvatsku, s time da su za sada nepoznate osobe u Meksiku organizirale utovar i prijenos droge u sklopu dvije pošiljke za tvrtku primatelja koju zastupa jednog od okrivljenika.

Kako navodi Uskok, okrivljenici su dogovorili skrivanje droge u oplatama dva kotla za ugostiteljstvo. Tako je 29. veljače 2024. jedan kotao, s najmanje 21 kilogramom metamfetamina, kao pošiljka utovaren u avion u zračnoj luci Santa Lucia u Meksiku te je otpremljen do zračne luke Frankfurt na Majni, odakle je otpremljen u Zagreb.

Pošiljka je, nakon uvoznog carinjenja, 19. ožujka 2024., dopremljena tvrtki koju zastupa jedan od okrivljenika, a koji je potom, zajedno s još jednim okrivljenikom, organizirao prihvat pošiljke u Rijeci, kao i vađenje droge iz kotla te skrivanje i predaju droge nepoznatim osobama radi daljnje preprodaje.

Nadalje je drugi kotao, sa 140 kilograma kokaina i 51 kilograma metamfetamina vrijednih 2,9 milijuna eura na ilegalnom tržištu, dopremljen istom rutom u Zagreb, odakle je pošiljka, nakon uvoznog carinjenja, dopremljena 19. lipnja 2024. u Rijeku.

Uskok je izvijestio da su okrivljenici potom izvršili prihvat pošiljke i vađenje skrivene droge iz kotla, pritom ne znajući da je prethodno 7. lipnja 2024. carinskim pregledom kotla u zračnoj luci Frankfurt na Majni pronađena droga koju je njemačka carinska služba zaplijenila, a potom radi utvrđivanja stvarnog primatelja postavila vreće punjene pijeskom i takvu pošiljku pustila u redovni promet označenom primatelju pošiljke.