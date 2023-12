Kakvo vrijeme nas čeka na kraju ove godine: Pripremite se na kišu ako čekate Novu na otvorenom, moguće i pahulje

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) javljaju da tijekom vikenda neće biti znatnije promjene vremena, a hladnoće, kakvu bismo očekivali krajem prosinca, i dalje nema na vidiku. Na Jadranu i područjima uz njega bit će oblačnije, ponegdje uz malo kiše – pa i posljednje večeri ove godine, a u sjevernijim krajevima uglavnom suho i sunčanije. I pritom u subotu slabija južina nego što je bila u petak – i bit će od nedjelje.

Već u malo hladniji ponedjeljak kiše će vjerojatno biti u većini Hrvatske, a povećava se vjerojatnost i za kratkotrajnu pojavu poneke snježne pahulje na nekim planinskim, pa i gorskim vrhovima. Od utorka opet toplije te i dalje promjenjivo, piše HRT.

Tijekom posljednje ovogodišnje subote u istočnim područjima naše domovine bit će dosta sunčanog vremena. Oblačnije u Posavini, gdje je u jutarnjim satima moguća i magla. Uz većinom slab vjetar temperatura će danju porasti do vrijednosti između 10 i 15 °C.

U središnjoj Hrvatskoj danju između 12 i 15 °C, a ujutro od 4 do 8 °C. Pritom umjerena, ponegdje i povećana naoblaka uglavnom na Kordunu i Banovini te u Pokuplju i Posavini, a u sjevernijim krajevima pretežno sunčano. Mjestimice će puhati slab do umjeren jugozapadnjak.

Jugozapadni vjetar i u gorskoj Hrvatskoj te uz jugoistočni i južni vjetar – i na sjevernom Jadranu. I pritom umjereno do pretežno oblačno, samo mjestimice uz slabu kišu. Najviša temperatura zraka između 10 i 15 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije promjenjivo, mjestimice i pretežno oblačno. Pritom je samo ponegdje moguća poneka kap kiše, uz slab, ponegdje umjeren jugoistočni vjetar te mirno i malo valovito more. Slabog do umjerenog jugoistočnjaka bit će mjestimice i na krajnjem jugu Hrvatske. Uz promjenjivu naoblaku mala je vjerojatnost za ponegdje vrlo malo kiše. Dnevna temperatura zraka podjednaka kao u petak – od 13 do 16 °C.”

- Na Staru godinu vrijeme bez veće promjene, ali na kopnu uz postupno jačanje jugozapadnog vjetra. Zatim u relativno toploj i vjetrovitoj novogodišnjoj noći ponegdje kiša, ponajprije u krajevima uz Jadran, a na Novu godinu ujutro i prijepodne i u sjevernijim područjima. Popodne djelomično razvedravanje, uz malo nižu temperaturu nego za vikend, a u utorak ponovno jačanje južine, pri čemu na kišu treba računati posebice u gorskoj Hrvatskoj.

Na Jadranu nedjeljno jačanje juga donosi prema kraju dana sve češću kišu koja će se nastaviti i u noći na ponedjeljak, uglavnom u Dalmaciji i tijekom ponedjeljka. Jugo će okrenuti na jugozapadni i zapadni vjetar koji će postupno slabjeti. Već u utorak jačanje jugozapadnjaka i juga, uz porast naoblake te ponovno povećanu vjerojatnost za kišu, posebno na sjevernom Jadranu - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

