Kakvo će vrijeme biti za Novu? Evo prognoze za veće gradove, u nekima kiša

Iznadprosječne temperature griju nas ovih blagdanskih dana, a čini se da će tako ostati i za Staru te Novu godinu. Najavljivalo se zahlađenje, no prema sadašnjim izračunima, bit će malo hladnije, ali ništa se drastično neće dogoditi. Nešto slično je za Večernji TV prije nekoliko dana najavio meteorolog Zoran Vakula. "Ne bi smjelo doći do nekih velikih iznenađenja i nekih velikih zahladnjenja, ali će gotovo sigurno na Novu godinu i Silvestrovo biti malo manje toplo, odnosno bit će niže temperature zraka u odnosu na Božić", rekao je. Danas i sutra temperature idu i do 16 stupnjeva.

Zagreb

Prema metogramima koje je objavio DHMZ, na postaji Zagreb Maksimir najviša dnevna temperatura na Staru godinu bit će 11 stupnjeva. Jutarnja će biti niža, oko četiri stupnja. Tijekom dana bit će i djelomično sunčano.

Prvi dan 2024. godine također će biti toplo, maksimalnih 13 stupnjeva. I u ostatku Hrvatske ulazak u novu godinu bit će u znaku visokih temperatura.

VIDEO Meteorolog Vakula otkrio kakvo nas vrijeme čeka za doček Nove godine

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dubrovnik

I na jugu toplo i sunčano. U Dubrovniku na Staru godinu također najviša dnevna temperatura do 13 stupnjeva, ali ni jutarnja neće biti puno manja. Prema DHMZ-ovom meteogramu, najniža će biti oko 9 stupnjeva. U ponedjeljak slične temperature.

Foto: DHMZ

Split

U Splitu još i toplije. Na Staru godinu će također biti dosta sunca, no malo kiše moglo bi pasti na Novu godinu.

Foto: DHMZ

Osijek

Na istoku Hrvatske početak godine također će biti iznadprosječan, u Osijeku s najvišom dnevnom temperaturom do 11 stupnjeva, dok tijekom dana i noći neće padati ispod četiri stupnja. U ponedjeljak najviša dnevna 14. I tu će biti sunčanih razdoblja.

Foto: DHMZ

Rijeka

U Rijeci nešto manje sunca. Prema prognozi DHMZ-a, kiše bi na Staru godinu moglo biti već oko 10 sati ujutro, a nastavit će tako i tijekom dana i noći pa i na Novu godinu. No temperature ostaju visoke, do maksimalnih 12 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Gospić

U Gospiću najviše dnevna temperature ude do 10 stupnjeva i na Staru i na Novu godinu. U nedjelju poslijepodne i navečer moguća je i kiša.

VIDEO Rusi ostavili pustoš nakon okupacije još jednog grada u Ukrajini