UŽIVAJTE U SUNCU

Kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda? Meteorolozi upozoravaju, sprema se nagli preokret

Zagreb: Kišni jesenski dan u gradu
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 07:42

– U ponedjeljak će zapuhati jugo koje će jačati, a u utorak će vjerojatno biti jako i olujno, dodao je Dragojlović iz DHMZ-a.

Prema prognozi DHMZ-a koju je za HRT izradio meteorolog mr. sc. Dragoslav Dragojlović, vikend će donijeti promjenjive vremenske prilike, uz buru na Jadranu i svježije jutro u unutrašnjosti. – U subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će djelomice sunčano, a u noći i ujutro ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura kretat će se između 3 i 7 °C, a dnevna do 17 °C – navodi Dragojlović.

Slične vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti djelomice sunčano uz mogućnost kratkotrajne magle. Na sjevernom Jadranu  prevladavat će sunčano vrijeme, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti više oblaka i ponegdje magle. Puhat će umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura, a dnevna temperatura uz more dosezat će do 21 °C.U Dalmaciji će ujutro biti više oblaka i moguće malo kiše, no tijekom dana se očekuje razvedravanje. – Najviša dnevna temperatura bit će između 18 i 22 °C, rekao je Dragojlović.

Na krajnjem jugu Hrvatske u noći i ujutro može pasti malo kiše, ali će dan donijeti više sunca. Nedjelja će, prema njegovim riječima, donijeti pretežno sunčano i stabilno vrijeme, dok će početkom idućeg tjedna ponovno stići oblaci i kiša. – U ponedjeljak će zapuhati jugo koje će jačati, a u utorak će vjerojatno biti jako i olujno, dodao je Dragojlović iz DHMZ-a.
vremenska prognoza vrijeme

