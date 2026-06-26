Netko je večeras osvojio više od 87 milijuna eura na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak

U večerašnjem izvlačenju 51. kola Eurojackpota izvučeni su brojevi 17, 25, 35, 39, 41 te dodatni brojevi 5 i 9, izvijestila je Hrvatska lutrija. Kombinacija je jednom igraču u Njemačkoj donijela dobitak 5+2 u iznosu od 87.264.546,90 eura. Novo izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak 30. lipnja, a glavni dobitak iznosit će 10 milijuna eura.
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