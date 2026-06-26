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IGRAČ POGODIO SVE BROJEVE

Netko je večeras osvojio više od 87 milijuna eura na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak

Eurojackpot listi?
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.06.2026.
u 22:06

Novo izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak 30. lipnja, a glavni dobitak iznosit će 10 milijuna eura

U večerašnjem izvlačenju 51. kola Eurojackpota izvučeni su brojevi 17, 25, 35, 39, 41 te dodatni brojevi 5 i 9, izvijestila je Hrvatska lutrija. Kombinacija je jednom igraču u Njemačkoj donijela dobitak 5+2 u iznosu od 87.264.546,90 eura. Novo izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak 30. lipnja, a glavni dobitak iznosit će 10 milijuna eura.
Ključne riječi
dobitak novac Eurojackpot

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S4
saff_4
22:25 26.06.2026.

Gdje drugdje nego u Njemačku

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PREGOVORI IZA ZATVORENIH VRATA

U jeku napetosti zbog rata u Ukrajini, Putin i Lukašenko održali važan sastanak

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije državnoj novinskoj agenciji TASS da nakon sastanka nisu planirane izjave za medije ili potpisivanje dokumenata. Sastanak je uslijedio nakon što je došlo do porasta napetosti između Bjelorusije i Ukrajine, a predsjednik Volodimir Zelenskij smatra da Putin pokušava primorati Lukašenka da pojača svoju potporu Rusiji u sukobu

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