Netko je večeras osvojio više od 87 milijuna eura na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak

PREGOVORI IZA ZATVORENIH VRATA

U jeku napetosti zbog rata u Ukrajini, Putin i Lukašenko održali važan sastanak

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije državnoj novinskoj agenciji TASS da nakon sastanka nisu planirane izjave za medije ili potpisivanje dokumenata. Sastanak je uslijedio nakon što je došlo do porasta napetosti između Bjelorusije i Ukrajine, a predsjednik Volodimir Zelenskij smatra da Putin pokušava primorati Lukašenka da pojača svoju potporu Rusiji u sukobu