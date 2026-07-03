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ROBOTIZACIJA BOJIŠTA

Roboti umjesto vojnika na prvoj crti? Ukrajina pokreće projekt koji bi mogao promijeniti ratovanje

Foto: AI ilustracija
1/8
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
03.07.2026.
u 10:03

Cilj je razviti tehnologiju koja će pomoći vojnicima u zadržavanju položaja i izvršavanju zadaća u zahtjevnim borbenim uvjetima, uz što manje izravnog izlaganja opasnosti

Ukrajina će pokrenuti program dodjele bespovratnih sredstava za razvoj humanoidnih robota namijenjenih potrebama obrambenih snaga, s ciljem povećanja robotizacije bojišta i smanjenja rizika za vojnike na prvoj crti, javlja Militarnyi.

Najavu je tijekom događaja 'Brave1 Advantage' iznio direktor inicijative Brave1 Andrij Hricenjuk, istaknuvši kako je riječ o projektu koji prati ubrzani razvoj humanoidne robotike u svijetu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini.

Prema njegovim riječima, ukrajinski će se stručnjaci u prvoj fazi usredotočiti na razvoj jednostavnijih robotskih platformi koje će se postupno nadograđivati naprednijim mogućnostima. Za razliku od većine svjetskih projekata usmjerenih na civilnu primjenu, ukrajinski program razvija se isključivo za vojne potrebe.

Cilj je razviti tehnologiju koja će pomoći vojnicima u zadržavanju položaja i izvršavanju zadaća u zahtjevnim borbenim uvjetima, uz što manje izravnog izlaganja opasnosti. Ukrajina je posljednjih godina postala jedno od ključnih svjetskih testnih područja za novu vojnu tehnologiju, uključujući projekte zapadnih tehnoloških tvrtki i obrambenih startupova.

Među njima su i humanoidni roboti Phantom MK-1, koje je razvila tvrtka Foundation. Ti su sustavi već dopremljeni u Ukrajinu kako bi se procijenile njihove mogućnosti i učinkovitost u stvarnim uvjetima. Ipak, stručnjaci upozoravaju da humanoidni roboti još uvijek imaju brojna ograničenja. Riječ je o složenim i skupim sustavima koji zahtijevaju redovito punjenje baterija, podložni su kvarovima te često imaju poteškoća s održavanjem ravnoteže tijekom kretanja.

Njihovo kretanje omogućuje približno 20 motora, a svaki od njih mora raditi besprijekorno kako bi robot mogao sigurno izvršavati zadatke. Upravo zbog tehničke složenosti, analitičari smatraju da bi njihovo raspoređivanje uz klasične vojne postrojbe u ovoj fazi razvoja moglo donijeti i određene operativne rizike. Unatoč tome, Kijev smatra da će daljnji razvoj robotike dugoročno imati važnu ulogu u modernizaciji oružanih snaga i povećanju sigurnosti vojnika na bojištu.
Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)
Ključne riječi
roboti rat Ukrajina

Komentara 1

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Avatar FalusBonus
FalusBonus
10:12 03.07.2026.

Humanoidni roboti, dronovi, umjetna inteligencija. Država koja ima novaca može pregaziti drugu bez kapi prolivene svoje krvi

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