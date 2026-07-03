Misteriozna žena izvela bombaški napad? Kamera snimila osobu, izdana Interpolova tjeralica

Policija u Monaku identificirala je osumnjičenika za eksploziju u kojoj je teško ranjen ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev i još dvije osobe, priopćilo je tužiteljstvo. Tužiteljstvo Monaka objavilo je da je izdan nalog za uhićenje osumnjičenika te da će biti raspisana crvena Interpolova tjeralica. Javni tužitelj Stéphane Thibault pohvalio je brzu i učinkovitu međunarodnu suradnju policije i pravosuđa, zahvaljujući kojoj je osumnjičenik identificiran u rekordno kratkom roku. Prema francuskim medijima Le Figaro i BFMTV, osumnjičenik je navodno žena koja se pokušala prikazati kao muškarac. Na nadzornim kamerama vidi se kako osoba nosi crni šešir.

Napad se dogodio u ponedjeljak navečer u hodniku zgrade u Monaku. Nepoznata osoba ostavila je paket u hodniku, a eksplozija se dogodila trenutak kasnije dok su u zgradu ulazili oligarh zajedno s još dvije osobe koje su također ozlijeđene. Vlasti Monaka nisu potvrdile identitet žrtava, ali prema izvorima, meta napada bio je Vadim Jermolajev, bogati poslovni čovjek podrijetlom iz Ukrajine, a sada ciparski državljanin, kao i njegova partnerica i sin, piše Guardian.

Jermolajev, rođen je u Ukrajini, a danas ima ciparsko državljanstvo. U Monaku živi od najmanje 2021. godine. Bogatstvo je stekao u građevinskom biznisu u ukrajinskom gradu Dnipro. Od prosinca 2023. pod sankcijama je Ukrajine zbog poslovnih aktivnosti na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. Kijev ga optužuje da je tamo vodio tvrtku za proizvodnju alkohola i plaćao porez ruskim vlastima čak i nakon početka pune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Podsjetimo, nakon što se prvotno mislilo da je teško ozliijeđena njegova supruga Anna Jermolajeva u medijima je izašla vijest da se ona oglasila. Rekla je ukrajinskim novinarima da nije ozlijeđena jer nije bila na mjestu događaja. Odbila je dati daljnji komentar. Čini se da se dva izvještaja sukobljavaju i još nije jasno je li ozlijeđena žena njegova supruga ili je riječ o nekoj drugoj ženi. Pojavile su se i spekulacije da su istražitelji u Monaku skloni teoriji da je ukrajinska sigurnosna služba režirala napad na Jermolajeva, izvještava Le Figaro. Drugaa terorija je da je ozlijeđena osoba navodna ljubavnica oligarrha. Osumnjičenik je navodno pješice pobjegao s mjesta događaja, prešavši granicu u susjedni francuski grad Beausoleil. Istražitelji kažu da se potom osumnjičena osob uputila prema Italiji.