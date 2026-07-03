Bizarna odluka gradonačelnika usred paklenih vrućina razbjesnila građane: Mreže se užarile

Dok je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani javno pozvao građane da tijekom toplinskog vala postave klime na oko 25,5 °C kako bi se spriječilo preopterećenje elektroenergetske mreže, u samoj gradskoj vijećnici temperature su dramatično pale i to čak na oko 12 °C. Novinari su proveli detaljno mjerenje u 20 prostorija unutar gradske vijećnice i drugih gradskih objekata tijekom četvrtka, usred ekstremnog toplinskog vala kada je Central Park zabilježio 37,8 °C. Rezultati su pokazali da je gotovo svih 15 lokacija bilo ispod preporučenih. Najhladnije je bilo u prostoriji za radio u press uredu gradonačelnika. Ova situacija izazvala je oštre kritike i optužbe za licemjerje. Republikanski član gradskog vijeća David Carr iz Staten Islanda poručio je: "Možda gradonačelnik ne bi trebao tražiti od građana da žrtvuju svoju udobnost ako on sam nije spreman učiniti isto", piše New York Times.

Mamdani, je u srijedu je na društvenoj mreži X pozvao građane na štednju energije. "Naš grad također daje svoj doprinos, održavamo pravilo od 25,5 °C u našim zgradama, prigušujemo ili isključujemo svjetla tijekom vršne potrošnje, tražimo od privatnih partnera da učine isto i isključujemo neesencijalnu opremu", poručio je.

Međutim, stvarnost u gradskim objektima bila je sasvim drugačija. Dok su zaposlenici u uredima uživali u hladnoći, sigurnosno osoblje i policajci u hodnicima trpjeli su vrućine bez ventilatora. Glasnogovornik gradonačelnika Jeremy Edwards kasnije je izjavio da je u rezidenciji Gracie Mansion temperatura postavljena na 25,5 °C, te da su nakon intervencije novinara temperature u City Hallu konačno usklađene s preporukama.

Ovaj incident dolazi u trenutku kada je oko 5.000 korisnika Con Edisona u Bronxu ostalo bez struje zbog problema s mrežom. Ova prreporuka nije nova, isti savjet davali su i prethodni gradonačelnici Eric Adams i Bill de Blasio, a američko Ministarstvo energetike preporučuje slične temperature ljeti.

Ipak, Mamdani je zbog savjeta brzo postao meta brojnih šala na društvenim mrežama, a njegov glavni glasnogovornik Joe Calvello žestoko je branio odluku podsjećajući da praksa seže još od vremena Rudyja Giulianija. Ovaj slučaj ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se političari pridržavaju pravila koja nameću građanima, posebno u vrijeme ekstremnih vremenskih uvjeta.

Mnogi su komentirali da je '25 stupnjeva u stanu daleko od rashlađivanja“, dok su drugi poručivali da će 'sljedeći korak biti da se klima potpuno ugasi'. Pojavili su se i brojni memovi u kojima se građani šale da će, ako već treba štedjeti struju, najlakše biti da ljeto provedu vani.