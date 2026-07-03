Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Hrvatska je pokradena, i to namjerno! Jedan detalj otkriva da namjere suca nisu bile čiste
Zlatko Dalić: Suđenje je bilo jako loše za nas, a VAR ubija emocije
Ostajete naši heroji, ovaj poraz niste zaslužili!
Dokaz da Fifa sebi skače u usta i ne postupa prema vlastitim pravilima! Nevjerojatno što piše na službenoj
Poslušajte kako je srpski komentator doživio neviđenu dramu i ispadanje Hrvatske sa SP-a
Navijači diljem svijeta udarili po Fifi, pogledajte što pišu u komentarima
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVNI POZIV

Bizarna odluka gradonačelnika usred paklenih vrućina razbjesnila građane: Mreže se užarile

vrućina
Foto: REUTERS
1/4
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.07.2026.
u 11:28

Novinari su proveli detaljno mjerenje u 20 prostorija unutar gradske vijećnice i drugih gradskih objekata

Dok je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani javno pozvao građane da tijekom toplinskog vala postave klime na oko 25,5 °C kako bi se spriječilo preopterećenje elektroenergetske mreže, u samoj gradskoj vijećnici temperature su dramatično pale i to čak na oko 12 °C.  Novinari su proveli detaljno mjerenje u 20 prostorija unutar gradske vijećnice i drugih gradskih objekata tijekom četvrtka, usred ekstremnog toplinskog vala kada je Central Park zabilježio 37,8 °C.  Rezultati su pokazali da je gotovo svih 15 lokacija bilo ispod preporučenih. Najhladnije je bilo u prostoriji za radio u press uredu gradonačelnika. Ova situacija izazvala je oštre kritike i optužbe za licemjerje. Republikanski član gradskog vijeća David Carr iz Staten Islanda poručio je: "Možda gradonačelnik ne bi trebao tražiti od građana da žrtvuju svoju udobnost ako on sam nije spreman učiniti isto", piše New York Times

Mamdani, je u srijedu je na društvenoj mreži X pozvao građane na štednju energije. "Naš grad također daje svoj doprinos, održavamo pravilo od 25,5 °C u našim zgradama, prigušujemo ili isključujemo svjetla tijekom vršne potrošnje, tražimo od privatnih partnera da učine isto i isključujemo neesencijalnu opremu", poručio je. 

Međutim, stvarnost u gradskim objektima bila je sasvim drugačija. Dok su zaposlenici u uredima uživali u hladnoći, sigurnosno osoblje i policajci u hodnicima trpjeli su vrućine bez ventilatora.  Glasnogovornik gradonačelnika Jeremy Edwards kasnije je izjavio da je u rezidenciji Gracie Mansion temperatura postavljena na 25,5 °C, te da su nakon intervencije novinara temperature u City Hallu konačno usklađene s preporukama.

Ovaj incident dolazi u trenutku kada je oko 5.000 korisnika Con Edisona u Bronxu ostalo bez struje zbog problema s mrežom. Ova prreporuka nije nova, isti savjet davali su i prethodni gradonačelnici Eric Adams i Bill de Blasio, a američko Ministarstvo energetike preporučuje slične temperature ljeti.

Ipak, Mamdani je zbog savjeta brzo postao meta brojnih šala na društvenim mrežama, a njegov glavni glasnogovornik Joe Calvello žestoko je branio odluku podsjećajući da praksa seže još od vremena Rudyja Giulianija. Ovaj slučaj ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se političari pridržavaju pravila koja nameću građanima, posebno u vrijeme ekstremnih vremenskih uvjeta.

Mnogi su komentirali da je '25 stupnjeva u stanu daleko od rashlađivanja“, dok su drugi poručivali da će 'sljedeći korak biti da se klima potpuno ugasi'. Pojavili su se i brojni memovi u kojima se građani šale da će, ako već treba štedjeti struju, najlakše biti da ljeto provedu vani.
Ključne riječi
vrućine Zohran Mamdani New York

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!