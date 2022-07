Kako je obuća siromašnih ribara zaludila bogate i slavne

Supruge najmoćnijih ljudi na svijetu nose espadrile, a mnoge od njih i uz elegantne ljetne haljine. Slika je to koja je nedavno obišla svijet za vrijeme održavanja NATO-ova summita u Madridu. Suprugama moćnika domaćica je bila španjolska kraljica Letizia, koja ljeti često nosi upravo špagerice na umjereno visoku petu, koje bojom uskladi s odjećom koju nosi, a odabirom obuće za ležerna dnevna druženja i obilaske znamenitih madridskih muzeja neke od dama čiji su supruzi vijećali o tome kako zaštititi svijet odale su počast španjolskoj modnoj tradiciji. Naime, espadrile, za kojima mnogi iznova luduju svakog ljeta, potječu iz Španjolske, a na svoj su stoljećima dug modni put krenule kao obuća najsiromašnijih ribara.

Chanel za 540 funti

Espadrile su svojom jednostavnom formom zapravo nevjerojatno slične svojevrsnim cipelama-papučama koje su dugo vremena bile prisutne i na našoj obali. Naše su ih bake i prabake zvale cavate ili covate (ovisi o kojem dijelu jadranske obale je riječ) i bile su to svojevrsne zatvorene, jednostavne papuče s gumenim potplatom, na kojem je bilo našiveno tanje ili deblje platno, ponekad i vuneni filc za zimski tip ove obuće.

Iste ili slične papuče nalaze se u povijesti na obalama cijelog Mediterana, jer bile su to jeftine cipele koje su se mogle izraditi u kućnoj radinosti, glavna im je prednost bila udobnost i izdržljivost, a glavna mana to što nisu smjele na kišu. No samo španjolska varijanta ovih cipela i danas živi modnu slavu, kojoj svako ljeto napiše novo poglavlje. Espadrile su svoj naziv dobile po gruboj mediteranskoj travi od koje je bio izrađen konop od kojega se radilo gazište, tj. potplat, na koji se onda ručno (najčešće tom istom travom) našivao platneni dio zatvorene cipele koja se jednostavno obuvala i još jednostavnije nosila.

Povjesničari odijevanja kažu da espadrile potiču iz 14. stoljeća. Upravo osnovni i najjednostavniji model espadrila ovog je ljeta doživio svoj veliki povratak. Nude ga mnogi modni brendovi, ali trendseterice uzdišu za jednim od najskupljih modela, jer u svojoj kolekciji za ljeto 2022. godine ponovno ih je lansirao Chanel. Donji dio Chanelovih espadrila je od konopca, iako se danas za njegovu izradu koristi juteno tkanje, ali je gornji dio od kože, i to u dvije kontrastne boje. Tako i espadrile izgledom slijede jedan od najprodavanijih modela sandala ovog brenda (bež sandala zatvorenih prstiju i otvorene pete, s crnim vrhom). I espadrile su izrađene od bež kože, imaju crni vrh, a na bež dijelu otisnut je slavni logo brenda – dva prekrižena slova C. Iako i taj model postoji u raznim platnenim izvedbama, ovaj kožni je najprivlačniji i najprodavaniji još od 2013. kada je prvi put lansiran, unatoč tome što im se cijena kreće od 320 do 540 funti.

Naravno, velika prednost tog osnovnog modela espadrila, s gazištem od konopa koje ne prelazi visinu od dva centimetra, krije se i u činjenici da je riječ o uniseks obući koju podjednako vole nositi i žene i muškarci, i to ne samo na plažu. Obuća je to koja idealno pristaje uz ležerne haljinice, kapri-hlače, muške bermude pa i kupaće kostime, posebno kada ljetne temperature traže udobnu obuću u kojoj nema plastičnih i umjetnih materijala.

Picasso na plaži

No dame s početka ove priče nisu bile u espadrilama, već u svojevrsnoj izvedenici osnovnog modela; špagericama na punu petu. I tu opet sve mora biti izrađeno od prirodnih materijala, a visina potpetice varira od pet do 15 centimetara. Velika prednost tog modela njegova je elegancija. Dobro odabrane espadrile zapravo laskaju i ženskoj nozi i ženskoj figuri, a dodatni šarm daju im vrpce kojima se špagerice vežu oko gležnja.

Za sve koji ih još nemaju među svojim ljetnim favoritima, evo i nekoliko kulturoloških putokaza. Sjetite se samo fotografija velikog Picassa na plaži, na kojima se jasno vidi da nosi espadrile, ili neodoljive Penelope Cruz koja u filmu "Šunka, Šunka" Bigasa Lune uz ljetne haljinice nosi isključivo crne špagerice s umjereno visokom potpeticom. A tu je i završna scena u filmu "Oceanovih 12", kada Brad Pitt doprati Catherine Zetu-Jones do tajanstvene kuće na plaži, a ona uz elegantnu haljinu nosi i predivne špagerice...