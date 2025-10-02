Kako će završiti 'shutdown'? Samo je jedno rješenje. Ovako su okončani prošli prekidi

Američka savezna vlada jučer je službeno obustavila rad prvi put u šest godina, nakon što je Kongres propustio usvojiti mjeru financiranja kako bi se osigurao nastavak rada. Iako veći dio tehnički ostaje otvoren, vlada će biti manje učinkovita. Oni koji se smatraju ključnima morat će nastaviti dolaziti na posao, no mnogi neće biti plaćeni dok se zastoj ne riješi.

Sam koncept prekida financiranja, odnosno zatvaranja, relativno je nov. Postoji samo zato što je glavni državni odvjetnik predsjednika Jimmyja Cartera, Benjamin Civiletti, 1980. napisao pravni memorandum. Prije toga, vladine agencije često su nastavljale s poslovanjem čak i kada zakonodavci nisu uspjeli na vrijeme usvojiti prijedloge. Proces bi biti trebao završen do kraja rujna svake godine, prije početka fiskalne godine vlade u listopadu, navodi CNN.

Demokrati vide ovo kao priliku da iskoriste svoj jedini stvarni utjecaj u vladi. Oni inzistiraju na pitanju subvencija za zdravstvo, dok republikanci žele raspravu voditi kasnije ove godine.

Ovo može biti dugo ili kratko zatvaranje, ali završit će tako da netko popusti. Zatvaranje je slično prvom i kraćem od dva prekida financiranja tijekom prvog mandata Donalda Trumpa. U siječnju 2018., demokrati su se zalagali za trajnu pomoć djeci nedokumentiranih imigranata, takozvanim Dreamersima, kojima je bivši predsjednik Barack Obama dao privremeni status samo da bi Trump ukinuo program. U roku od nekoliko dana, demokrati su popustili i glasali za kratkoročni prijedlog financiranja vlade na tri tjedna u zamjenu za uvjerenja da će imati priliku raspravljati i riješiti to pitanje.

Stručnjak za kongresne operacije u Institutu za vladine poslove, Matt Glassman, primjećuje da često stranka koja "pokušava iskoristiti zatvaranje" snosi veću krivicu. U ovom slučaju, to bi mogli biti demokrati. Više od nekoliko dana trajala su tri prekida financiranja.

1. Zatvaranja tijekom mandata Billa Clintona

U studenom 1995. te od prosinca 1995. do siječnja 1996. trajala su dva zatvaranja, zajedno 28 dana. Popustio je Bill Clinton, a zatim republikanci. Clinton je pristao, uz uvjete, na zahtjeve republikanaca da proračun bude uravnotežen unutar sedam godina. Dao je tu ustupku da završi prvo zatvaranje. Republikanci su potom popustili na svojim zahtjevima za načinom provedbe.

Na dan kada je završilo zatvaranje, The New York Times je objavio: "Ali na kraju, zatvaranje se vratilo kao snažna sila protiv republikanaca koji su viđeni kao oni koji stvaraju kaos za savezne radnike i nevine građane kako bi postigli političke poene". Uz to, stajalo je: "A Clintonova tvrdoglava odbijanja sklapanja dogovora, koja su se cijele prošle godine smatrala dokazom političke slabosti, iznenada su počela izgledati kao hrabrost pred neprijateljskom opsadom."

Američka vlada službeno je obustavila rad: 'Imamo luđaka na vlasti, Trump mora odgovarati' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Zatvaranje tijekom mandata Baracka Obame

U listopadu 2013., zatvaranje je trajalo 16 dana, s popustili su republikanci. Konzervativni republikanci poput senatora Teda Cruza iz Teksasa i zastupnika Marka Meadowsa iz Sjeverne Karoline pomogli su voditi pobunu među republikancima u Zastupničkom domu koji su inzistirali na pokušaju ukidanja financiranja Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti. No, s Barackom Obamom još uvijek na vlasti i demokratima koji su tada kontrolirali Senat, taj napor nije imao šanse za uspjeh. Na kraju su republikanci pristali na financiranje na postojećim razinama uz malu prilagodbu provjere prihoda za zdravstvene subvencije.

Tadašnji predsjednik Zastupničkog doma John Boehner priznao je u radijskom intervjuu da su republikanci bacili ručnik. "Dobro smo se borili. Samo nismo pobijedili", rekao je tada.

3. Zatvaranje tijekom prvog mandata Donalda Trumpa

Najduže zatvaranje vlade u povijesti dogodilo se tijekom Trumpova prvog mandata. Počelo je nakon izbora 2018., u razdoblju prijelazne vlasti nakon što su republikanci izgubili kontrolu nad Zastupničkim domom, ali prije nego što su demokrati službeno preuzeli kontrolu. Trajalo je 35 dana.

Trump je želio novac za financiranje svog graničnog zida i zaprijetio je da neće potpisati niti jedan prijedlog zakona o potrošnji koji to ne uključuje. Čak ni s većinom u Zastupničkom domu i Senatu tada nije mogao dobiti financiranje. Demokrati, kada su preuzeli kontrolu nad Zastupničkim domom, inzistirali su da se rasprava o graničnom zidu odvoji od većeg prijedloga financiranja. Trump je na kraju popustio, ali tek nakon što je prouzročio najduže zatvaranje u povijesti, koje je počelo, kao sada, kada su njegovi republikanci imali jedinstvenu kontrolu nad saveznom vladom.