Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ZATVARANJE VLADE

Što je to shutdown i zašto je sve češći u SAD-u?

Autor
Danijel Prerad
01.10.2025.
u 16:01

Savezne agencije koje se smatraju ključnima nastavit će s radom

Američka vlada zatvara se (shutdown) nakon što su republikanci i demokrati međusobno odbili prijedloge o privremenom financiranju. Zdravstvo je bilo glavni kamen spoticanja za dvije stranke, ali rezultat je da bi se sve osim najvažnijih saveznih službi mogle potpuno obustaviti dok se ne postigne dogovor. Što je to shutdown? Što to znači za Ameriku? I zašto se čini da je sve češći?

Što je shutdown, tj. obustava rada vlade?

Ključne riječi
SAD shutdown američka vlada

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još