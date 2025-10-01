Što je to shutdown i zašto je sve češći u SAD-u?

Američka vlada zatvara se (shutdown) nakon što su republikanci i demokrati međusobno odbili prijedloge o privremenom financiranju. Zdravstvo je bilo glavni kamen spoticanja za dvije stranke, ali rezultat je da bi se sve osim najvažnijih saveznih službi mogle potpuno obustaviti dok se ne postigne dogovor. Što je to shutdown? Što to znači za Ameriku? I zašto se čini da je sve češći?
