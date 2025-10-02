WSJ tvrdi: Ukrajina će dobiti pomoć od SAD-a kakvu već dugo traži

Sjedinjene Države odlučile su pružiti Ukrajini ključne obavještajne podatke za napade dugometražnim raketama na rusku energetsku infrastrukturu, što je potvrdila administracija predsjednika Donalda Trumpa, doznaje WSJ. Ova odluka dolazi u trenutku kada Trump razmatra slanje snažnijeg oružja Kijevu, uključujući rakete koje bi omogućile napade na ciljeve duboko unutar ruske teritorije.

Trump je nedavno odobrio obavještajnu potporu za napade na ruske energetske ciljeve, dok američki dužnosnici traže od svojih NATO saveznika da pruže sličnu pomoć. Ovo prošireno dijeljenje obavještajnih podataka predstavlja najnoviji korak u Trumpovoj podršci Ukrajini, koja je u posljednje vrijeme postala jača s obzirom na zastoj u naporima za postizanje mira.

Ovo je prvi put da Trumpova administracija omogućuje Ukrajini korištenje naprednih obavještajnih podataka za napade na energetske objekte unutar Rusije. Iako su Sjedinjene Države već pomagale Ukrajini u napadima dronovima i raketama, nova razina obavještajnih podataka omogućit će Ukrajini preciznije udare na rafinerije, cjevovode, elektrane i druge ključne objekte, čime će Rusiji otežati održavanje invazije zbog smanjenog prihoda od nafte i energije.

Osim obavještajnih podataka, američka administracija razmatra isporuku raketa Tomahawk i Barracuda, kao i drugih raketa s dometom od oko 800 kilometara. Iako odluka o konkretnim isporukama još nije donesena, američki dužnosnici sugeriraju da bi to moglo imati značajan utjecaj na ratnu ravnotežu. Ovi podaci, u kombinaciji sa snažnijim oružjem, mogli bi izazvati veće štete na ruskoj energetskoj infrastrukturi i dodatno oslabiti ruske protuzračne obrane. Američki dužnosnici očekuju daljnje smjernice iz Bijele kuće prije nego što podijele konkretne informacije s Ukrajinom.

U međuvremenu, Trumpova administracija već je odobrila prodaju Ukrajini raketa proširenog dometa, poput raketa koje mogu doseći do 450 kilometara. Predsjednik Zelenski je prošlog tjedna otvoreno zatražio Tomahawke, a potpredsjednik JD Vance u nedjelju je najavio da Sjedinjene Države ozbiljno razmatraju ukrajinski zahtjev.

Odluka o proširenoj obavještajnoj potpori dolazi neposredno nakon što je Trump izrazio frustracije zbog ruskih neuspjeha u ratu, objavivši na društvenim mrežama da Ukrajina može povratiti sve okupirane teritorije. Trump je prethodno istaknuo da Ukrajina neće moći pobijediti bez napada na rusku teritoriju.

Iako je Ukrajina već godinama izvodila napade dronovima unutar Rusije, administracija Donalda Trumpa do sada je bila oprezna u pružanju najmoćnijeg oružja. U međuvremenu, isporuka raketnih sustava ATACMS, koji su prvotno poslani pod Bidenovom administracijom, bila je obustavljena, a svaki zahtjev za njihovu uporabu morao je proći kroz dodatni proces odobrenja.

Trumpova administracija također je poduzela korake da preispita strategiju za okončanje rata. Njegovi napori da postigne primirje i ponudi Putinu ekonomske poticaje kako bi zaustavio invaziju nisu urodili plodom, a pregovori između ruskih i američkih lidera zapeli su. Trump je u nedavnom govoru pred Ujedinjenim narodima izjavio kako je ruska invazija na Ukrajinu od početka bila podcijenjena, a predviđanja o brzim pobjedama Rusa nisu se ostvarila. Njegove kritike ruske vojne strategije sugeriraju da bi mogao promijeniti smjer svoje politike prema Rusiji, budući da je u posljednjim danima dobio izvještaje koji ukazuju na ozbiljne teškoće u ruskoj vojnoj kampanji.

S reakcijama iz Moskve, Kremlj je pažljivo analizirao mogućnost slanja raketa Tomahawk u Ukrajinu, postavljajući pitanja o tome tko bi mogao lansirati ove rakete i tko će odrediti ciljeve. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov istaknuo je da će Rusija morati temeljito analizirati te aspekte prije nego što donese zaključke.

Europske zemlje, uključujući Njemačku, pozdravile su novu američku politiku prema Ukrajini. Njemačka je uložila značajna sredstva u razvoj ukrajinske industrije za proizvodnju oružja namijenjenog za duboke udare, ističući važnost potpore u tri ključna područja: protuzračnoj obrani, održavanju bojišnice i napadima na ruske duboke ciljeve.