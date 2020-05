Davor Bernardić:

Kada uspije Slavonija, uspjet će i Hrvatska

- Srce me boli kad znam da vi na našim policama kupujete soju iz Italije, da kupujemo krumpir iz Egipta. Boli me srce kad znamo da 80 posto svinjske proizvodnje, svinjskog mesa uvozimo. To je strašno, to naša zemlja nije zaslužila, rekao je Bernardić.