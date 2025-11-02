Kada uđem u banku, zaposlenici me gledaju sa simpatijama – pa i oni su ugovarali kredite u francima. Srećom, novi slučaj Franak nije moguć

Goran Aleksić, bivši saborski zastupnik i dugogodišnji aktivist za prava hrvatskih građana, prepoznat je po svojoj odlučnoj borbi protiv nepravdi u bankarskom sustavu i zalaganju za prava potrošača. Njegov angažman u Udruzi Franak, ali i kasniji politički rad, pokazali su dosljednost u promicanju pravde, socijalne odgovornosti i zaštite građanskih prava. U životnom intervjuu za Nedjeljni Večernji list razgovarali smo o njegovim političkim i profesionalnim iskustvima, stavovima o pravosuđu i međunarodnim pitanjima te o njegovim osobnim interesima, glazbenim strastima, obitelji i vrijednostima koje ga vode kroz život, oblikujući njegov javni i privatni identitet.