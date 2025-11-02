Kada uđem u banku, zaposlenici me gledaju sa simpatijama – pa i oni su ugovarali kredite u francima. Srećom, novi slučaj Franak nije moguć

Goran Aleksić, bivši saborski zastupnik i dugogodišnji aktivist za prava hrvatskih građana, prepoznat je po svojoj odlučnoj borbi protiv nepravdi u bankarskom sustavu i zalaganju za prava potrošača. Njegov angažman u Udruzi Franak, ali i kasniji politički rad, pokazali su dosljednost u promicanju pravde, socijalne odgovornosti i zaštite građanskih prava. U životnom intervjuu za Nedjeljni Večernji list razgovarali smo o njegovim političkim i profesionalnim iskustvima, stavovima o pravosuđu i međunarodnim pitanjima te o njegovim osobnim interesima, glazbenim strastima, obitelji i vrijednostima koje ga vode kroz život, oblikujući njegov javni i privatni identitet.
Video sadržaj
TAJNA IZ PLITVIČKE ŠUME
FOTO Cijena je bila astronomska, gradili su je zarobljenici s Golog otoka: Tito je ovdje vodio jugoslavensku elitu, a pogledajte je sad
14
DA NE POVJERUJEŠ
FOTO Pogledajte s kakvim gumama je ovaj BMW izašao na cestu. Tehnički pregled otkrio još strahota
ZANIMLJIVO
Stvarno je tu teško reći u vezi franka tko je u pravu, banke ili onaj tko je uzimao kredit u francima. To je bio produkt koji je banka prodavala po tim pravilima, a ja sam ga kupio i pristao na ta pravila. Ljudi koji su kupovali stanove u francima su sveijedno profitirali, ako ga žele danas prodati ostvarit će veliki profit. Neki Slavonac ako napravi danas kuću sa gotovinom od 200000€ sutra vrjedi u nekim djelovima samo 100000€ i kome taj da se žali.