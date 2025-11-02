Naši Portali
ŽIVOTI INTERVJU GORANA ALEKSIĆA

Kada uđem u banku, zaposlenici me gledaju sa simpatijama – pa i oni su ugovarali kredite u francima. Srećom, novi slučaj Franak nije moguć

Autor
Hassan Haidar Diab
02.11.2025.
u 14:00

Bivši saborski zastupnik, aktivist koji se istaknuo borbom za prava dužnika u francima, u životnom intervjuu govori o svojim političkim i aktivističkim iskustvima, odnosu prema pravosuđu, svjetonazorskim pitanjima, glazbi i obitelji

Goran Aleksić, bivši saborski zastupnik i dugogodišnji aktivist za prava hrvatskih građana, prepoznat je po svojoj odlučnoj borbi protiv nepravdi u bankarskom sustavu i zalaganju za prava potrošača. Njegov angažman u Udruzi Franak, ali i kasniji politički rad, pokazali su dosljednost u promicanju pravde, socijalne odgovornosti i zaštite građanskih prava. U životnom intervjuu za Nedjeljni Večernji list razgovarali smo o njegovim političkim i profesionalnim iskustvima, stavovima o pravosuđu i međunarodnim pitanjima te o njegovim osobnim interesima, glazbenim strastima, obitelji i vrijednostima koje ga vode kroz život, oblikujući njegov javni i privatni identitet.

Ključne riječi
prava potrošaća prava građana franci aktivist saborski zastupnik Goran Aleksić

Komentara 4

Pogledaj Sve
NA
NANO
14:54 02.11.2025.

Stvarno je tu teško reći u vezi franka tko je u pravu, banke ili onaj tko je uzimao kredit u francima. To je bio produkt koji je banka prodavala po tim pravilima, a ja sam ga kupio i pristao na ta pravila. Ljudi koji su kupovali stanove u francima su sveijedno profitirali, ako ga žele danas prodati ostvarit će veliki profit. Neki Slavonac ako napravi danas kuću sa gotovinom od 200000€ sutra vrjedi u nekim djelovima samo 100000€ i kome taj da se žali.

Avatar dublin2
dublin2
14:51 02.11.2025.

Neka, neka. Žmukleri i mutikaše.Bili su svjesni u kakav rizik ulaze i sada plaču !Dabogda im banke sve uzele.

Avatar MK3
MK3
14:46 02.11.2025.

Meni ta "udruga Franak" ide na živce... Kad sam ja ljudima objašnjavao, da ne sklapaju kredite u valuti u kojoj ne zarađuju, neki su se ruggali i ismijavali me, govoreči da bi samo budala plačala dobrovoljno veču kamatu - teško mi je razviti suosječanje za svakoga... Banka je u mojim očima samo kriva ako je "prodavala" a ne "savjetovala", zato mislim da se svaki slučaj pojedinačno mora gledati i ocijeniti a ne tako udruženo... Ipak mislim da je i država zakazala sa zakonodavstvom, i treba zakone koji će osigurati princip, "da su krediti koji vode prezaduženju zabranjeni", to bi banke još više vezalo na odgovornost provjere cijelokupne situacije. Banke i tržišta treba svrsi shodno regulirati - no Aleksića više ne mogu slušati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

