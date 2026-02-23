Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U SLUŽBENOM JE POSJETU

Anušić: Predstavnici Oružanih snaga RH nisu s nama u posjetu Izraelu niti su sudionici ovih sastanaka

Anušić u Izraelu
Foto: MORH
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
23.02.2026.
u 15:06

"Vlada RH i ja kao ministar obrane nećemo zanemariti nego ćemo razvijati suradnju s Državom Izrael u korist naših Oružanih snaga“, poručio je ministar Anušić

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u službenom je posjetu Državi Izrael gdje se danas u Tel Avivu susreo s izraelskim ministrom obrane Israelom Katzom. Kako je priopćilo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, povod bilateralnom sastanku je osnaživanje suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije kao i razmjena iskustava na području naprednih izraelskih obrambenih tehnologija, posebice kada je riječ o sustavu aktivne samozaštite Trophy izraelske tvrtke Rafael. Taj je izraelski sustav, dodaje MORH, integralni dio njemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2A8. Riječ je o 44 Leoparda 2A8 kojima se u sklopu povijesne modernizacije oprema Hrvatska vojska.

"Zahvalio sam ministru Katzu na izvoznoj licenci za sustav aktivne samozaštite Trophy, Ministarstvo obrane Izraela tu je suglasnost izdalo u najkraćem roku. Želimo snažniju bilateralnu obrambenu suradnju s Izraelom na razini naših ministarstava obrane, ali i suradnju hrvatskih i izraelskih obrambenih tvrtki. Izraelskom ministru obrane predstavio sam potencijale hrvatske obrambene industrije koja nije velika, ali je izuzetno tehnološki napredna i inovativna. Ministarstvo obrane i Vlada RH, osnažuju hrvatsku obrambenu industriju i, naravno, želimo je promovirati izvan granica Hrvatske“, poručio je nakon sastanka Anušić. Naglasio je kako je riječ o suradnji na razini ministarstava obrane Republike Hrvatske i Države Izrael te Vlade Republike Hrvatske.

"Predstavnici Oružanih snaga RH nisu s nama u posjetu Izraelu niti su sudionici ovih sastanaka. Vlada RH i ja kao ministar obrane nećemo zanemariti nego ćemo razvijati suradnju s Državom Izrael u korist naših Oružanih snaga“, poručio je ministar Anušić te dodao kako vidi značajan prostor za suradnju, posebno između hrvatskih i izraelskih tvrtki.

Dvojica ministara razgovarala su i o situaciji na jugoistoku Europe te na Bliskom istoku, a ministar Anušić je istaknuo kako je Hrvatska dosljedno podržavala Izrael u njegovom pravu na samoobranu i kako je RH osudila djelovanje Hamasa te Irana. Ministru Anušiću tijekom dana u Kompleksu Kirya predstavljene su tvrtke izraelske obrambene industrije. Sutra, trećeg dana posjeta, ministar Anušić posjetit će Memorijalni centar Yad Vashem posvećen žrtvama Holokausta te izraziti počast židovskom narodu stradalom u Drugome svjetskom ratu, ustvrdio je MORH. 
Ovo se dosad nije dogodilo: Europska unija u rekordnom roku dobiva novu članicu?
Ključne riječi
Izrael MORH Ivan Anušić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!