Anušić: Predstavnici Oružanih snaga RH nisu s nama u posjetu Izraelu niti su sudionici ovih sastanaka

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u službenom je posjetu Državi Izrael gdje se danas u Tel Avivu susreo s izraelskim ministrom obrane Israelom Katzom. Kako je priopćilo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, povod bilateralnom sastanku je osnaživanje suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije kao i razmjena iskustava na području naprednih izraelskih obrambenih tehnologija, posebice kada je riječ o sustavu aktivne samozaštite Trophy izraelske tvrtke Rafael. Taj je izraelski sustav, dodaje MORH, integralni dio njemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2A8. Riječ je o 44 Leoparda 2A8 kojima se u sklopu povijesne modernizacije oprema Hrvatska vojska.

"Zahvalio sam ministru Katzu na izvoznoj licenci za sustav aktivne samozaštite Trophy, Ministarstvo obrane Izraela tu je suglasnost izdalo u najkraćem roku. Želimo snažniju bilateralnu obrambenu suradnju s Izraelom na razini naših ministarstava obrane, ali i suradnju hrvatskih i izraelskih obrambenih tvrtki. Izraelskom ministru obrane predstavio sam potencijale hrvatske obrambene industrije koja nije velika, ali je izuzetno tehnološki napredna i inovativna. Ministarstvo obrane i Vlada RH, osnažuju hrvatsku obrambenu industriju i, naravno, želimo je promovirati izvan granica Hrvatske“, poručio je nakon sastanka Anušić. Naglasio je kako je riječ o suradnji na razini ministarstava obrane Republike Hrvatske i Države Izrael te Vlade Republike Hrvatske.

"Predstavnici Oružanih snaga RH nisu s nama u posjetu Izraelu niti su sudionici ovih sastanaka. Vlada RH i ja kao ministar obrane nećemo zanemariti nego ćemo razvijati suradnju s Državom Izrael u korist naših Oružanih snaga“, poručio je ministar Anušić te dodao kako vidi značajan prostor za suradnju, posebno između hrvatskih i izraelskih tvrtki.

Dvojica ministara razgovarala su i o situaciji na jugoistoku Europe te na Bliskom istoku, a ministar Anušić je istaknuo kako je Hrvatska dosljedno podržavala Izrael u njegovom pravu na samoobranu i kako je RH osudila djelovanje Hamasa te Irana. Ministru Anušiću tijekom dana u Kompleksu Kirya predstavljene su tvrtke izraelske obrambene industrije. Sutra, trećeg dana posjeta, ministar Anušić posjetit će Memorijalni centar Yad Vashem posvećen žrtvama Holokausta te izraziti počast židovskom narodu stradalom u Drugome svjetskom ratu, ustvrdio je MORH.