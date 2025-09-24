Otkriveni detalji likvidacije kod Sl. Broda: Uhićene tri osobe. Žrtva izrešetana s više hitaca

Tragični događaj koji se sinoć dogodio u Šušnjevcima duboko je potresao stanovništvo. Ubijen je Zoran Grgić (62), bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi i ugledni stručnjak za sigurnosni sustav. Kao poznavatelj sigurnosnih pitanja, redovito je davao komentare i za Večernji list. Policija je, podsjetimo brzo reagirala te uhitila osumnjičenog za ubojstvo.Policija je danas priopćila da je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti navedenog događaja. Kako navode jučer oko 18 sati, došlo je do pucnjave na području Šušnjevaca u kojoj je 61-godišnjak ozlijeđen iz vatrenog oružja, a potom je od zadobivenih ozljeda preminuo. Brzom intervencijom policije pronađen je i uhićen 33-godišnjak, a potom su uhićene još dvije osobe u dobi od 25 i 39. O svemu se oglasio i DORH. "Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave brodsko-posavske, provela je očevid povodom dojave da je ubijen hrvatski državljanin (1964.). Prema dosad prikupljenim podacima, osnovano se sumnja da je dana 23. rujna 2025. oko 18,00 sati u mjestu Šušnjevci, na kolniku ceste, pucanjem iz vatrenog oružja izvršeno ubojstvo hrvatskog državljanina (1964.). Proizlazi sumnja da je počinitelj ili više njih vozilom udario u vozilo žrtve, nakon čega je u žrtvu ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja od kojih je preminuo na mjestu događaja. Počinitelj se nakon toga udaljio s mjesta događaja. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu u suradnji s policijom poduzima sve daljnje potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja", stoji u priopćenju.

Policija o ubojstvu Grgića: Kratko ga je verbalno napao te potom u njega ispalio više hitaca u tijelo

Nakon priopćenja, policija je održala i presicu na kojoj su otrkiveni i novi detalji. "Dana 23. rujna oko 18 sati 33-godišnji muškarac svojim osobnim vozilom je prolazio kroz mjesto Šušnjevci te je na cesti uočio drugo vozilo kojim je upravljao 61-godišnji muškarac kojeg on poznaje od ranije, te u namjeri da ga zaustavi, okrenuo je svoje vozilo, pošao za njim, signalizirao mu da stane, a kako ovaj to nije htio, udario je u njegovo vozilo, izašao van, kratko ga verbalno napao te ga onda usmrtio pištoljem s više hitaca u tijelo da bi se nakon toga udaljio s mjesta događaja - rekao je voditelj Službe kriminalističke policije Dražen Puljko. Kazao je kako su osim njega uhićene još dvije osobe koje se dovode u vezi s kaznenim djelom, no njihovu ulogu još moraju razjasniti. - Onda ćemo vidjeti postoje li elementi za kaznenu prijavu - rekao je. Upitan je i o motivu ubojstva. - Imamo neka nagađanja, ali nisu jasno poznati motivi - rekao je te dodao kako je osumnjičeni od prije poznat policiji. Muškarac osumnjičen za ubojstvo nije imao dozvolu za nošenje oružja.