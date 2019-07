Jugozapad SAD-a danima tresu potresi

Već nekoliko dana jugozapad SAD-a podrhtava od potresa koji pogađaju Kaliforniju i susjedne savezne države. U petak kasno poslijepodne zabilježen je potres magnitude 7,1 stupanj, najjači koji je taj dio SAD-a pogodio u posljednjih dvadeset godina.

Dan prije, isto područje treslo se pod udarom potresa od 6,4 stupnja, a podrhtavanje tla osjetilo se stotinama kilometara od epicentra.

Ljuljalo se tlo pod nogama

U svojem debiju u dresu New Orleans Pelicansa, prvi izbor drafta Zion Williamson zakucavao je takvom silinom da je dolazilo do “tektonskih poremećaja”, no baš ta utakmica Pelicansa i Knicksa prekinuta je u 33. minuti zbog stvarnog pomicanja tla. Veliki semafor dvorane toliko se zaljuljao da su suci odlučili prekinuti utakmicu.

Gledateljima je rečeno da mirno napuste dvoranu, a igračima da se što prije presvuku i krenu prema svojim autobusima.

U tom “povlačenju na rezervni položaj” ostali smo bez statistike, no bolje i to nego bez glave. Uostalom, i naš Luka Šamanić, krilni centar ljetnog sastava Spursa, u prvi mah jako se zabrinuo:

– Sjedim na klupi, ljulja mi se tlo pod nogama i pitam se je li mi toliko loše da ću se onesvijestiti. No, kada su me suigrači počeli ispitivati jesam li osjetio podrhtavanje i kada sam vidio da se lampe na stropu dvorane ljuljaju, bilo mi je jasno da je to potres.

Doživjeli su ga i naši košarkaši koji su u to vrijeme bili u svom hotelu “Palms”. Kada se hotel od pedesetak katova počeo ljuljati, igrači su se sjurili dolje, a i predsjednik HKS-a Stojko Vranković (23. kat) i liječnik reprezentacije dr. Miran Martinac (31. kat) priznali su da im nije bilo nimalo ugodno. Stojko je o tome kazao:

– Kada mi se noćna lampa počela ljuljati, shvatio sam da je vrag odnio šalu.

Razumijemo ih jer kada se dan prije dogodio potres, sjedili smo na krevetu svoje sobe na 19. katu i pisali na laptopu. Kada se sve oko nas počelo ljuljati, ustali smo i pomislili da nam se vrti i da ćemo pasti u nesvijest, no bio je to “samo” potres magnitude 6,4 (u Kaliforniji) koji se prilično osjetio i u Nevadi.

Prošlo bez ljudskih žrtava

U potresima nije bilo ljudskih žrtava, samo su dvije osobe ozlijeđene. Kalifornija leži na raspuklini San Andreas i novi su udari sasvim izvjesni.