SAD je nakon 2. svjetskog rata nudio 100 mil. dolara za Grenland

Grenland je u ljudskoj povijesti bio važna dionica migracijskih putova brojnih naroda. Različite skupine prelazile su na sjeverozapadni Grenland iz Sjeverne Amerike, koristeći otoke kanadskog Arktika kao odskočne točke. Ti su se migracijski valovi odvijali u više faza i protezali su se od najmanje 2500. godine pr. Kr. pa sve do ranog 2. tisućljeća nove ere. Zadnji takav prelazak na Grenland izveli su oko 1100. Inuiti, kultura Thule, na čijem se temelju tijekom 12. i 13. stoljeća razvila kultura Inugsuk.



Prvi zabilježeni dolazak s druge strane oceana ostvario je Norvežanin Erik Crveni, koji je 982., nakon što je prognan s Islanda, stigao na Grenland i ondje se nastanio. Po povratku na Island oko 985. godine opisivao je prednosti novootkrivenog kopna, kojemu je upravo on nadjenuo ime Grenland, a 986. organizirao je ekspediciju. Ona je rezultirala razvojem dvaju naselja koja su dosegnula nekoliko tisuća stanovnika. Njegov sin na otok dovodi kršćanstvo, a biskupsko sjedište na Grenlandu uspostavljeno je 1126. Nordijski doseljenici uspostavili su veze s inuitskom kulturom Thule, no sva doseljenička naselja propadaju i nestaju u 14. i 15. stoljeću, a pretpostavlja se da je razlog zahlađenje.