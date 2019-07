Potres jačine 6,4 stupnjeva pogodio Kaliforniju

Potres jačine 6,4 stupnjeva po Richteru pogodio je područje dvjestotinjak kilometara udaljeno od Los Angelesa, prenosi CNN.

M6.5 #earthquake ( #sismo ) strikes 195 km N of Los Angeles ( #California ) 18 min ago. Read eyewitnesses' stories & provide yours: https://t.co/SmEB5uBC8n

Ubrzo nakon njega osjetilo se još nekoliko potresa, ali manjeg intenziteta.

Iako je potres bio udaljen 200-ak kilometara od Los Angelesa, tamošnji stanovnici poprilično su ga jako osjetili. Opisuju ga kao dug potres.

Neki objekti zabilježili su veću štetu.

Šteta u jednoj trgovini udaljenoj 17 kilometara od epicentra

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha