Kaos za Dan neovisnosti: Troje ljudi izbodeno, 16 hospitalizirano

Troje ljudi je izbodeno i još 16 ih je završilo u bolnici nakon vatrometa za proslavu američkog Dana neovisnosti na ulicama Chicaga, prenosi CNN.

Na ulicama je zavladao kaos, a mnogi svjedoci opisuju da su se bojali za život kao nikad prije.

Na snimci ispod ljudi glasno viču da se zaštite djeca.

So something occurred that fucking scared me but I need to share this.I was at Chicago, Navy pier to watch the fireworks at July 4th than when it was over. When we were getting out Suddenly, a stampede and the police said “get down and protect the children!” My mom recorded (1/3) pic.twitter.com/MjkR4HQlpN