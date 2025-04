Josipa Rimac objavila kandidaturu za gradonačelnicu Knina pa doznala da joj je VKS odbio žalbu. Opet.

Samo dan nakon što je najavila da će izaći na predstojeće lokalne izbore i to kao nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Knina, Josipa Pleslić (ex Rimac) doznala je da joj je Visoki kazneni sud (VKS) odbio žalbu kojom je njezina obrana opetovano tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih iako su sudovi prije toga u nekoliko navrata zauzeli stavove da je riječ o zakonitom dokazima. O toj odluci VKS je izvijestio na svojim službenim stranicama, no da je riječ o Josipi Rimac i nije baš lako zaključiti na prvu, jer nova politika anonimizacije sudskih odluka radi navodne zaštite privatnosti optuženika i povećanja transparentnosti sudskih odluka, zahtjeva da se inicijali sudionika postupka izmjene.

To radi softvere na koji je Ministarstvo pravosuđa izuzetno ponosno, pa je tako Josipa Pleslić ex Rimac anonimizacijom dobila inicijale - MK. Kako je takva anonimizacija kojom se iskrivljuju istiniti podaci o javnoj osobi optuženoj za koruptivna kaznena djela, transparentna, nije baš jasno.

No vratimo se mi pravnim problemima Josipe Rimac. Riječ je o predmetu koji je krak afere Vjetroelektrane i koji je u fazi optužnog vijeća. Optužnica je podignuta u veljači 2022., protiv Josipe Rimac i još 26 osoba, a u međuvremenu je 12 optuženika priznalo krivnju i nagodilo se s USKOK-om. Među njima ima i državnih tajnika u raznim ministarstvima, a svi oni priznanjem krivnje priznali su i činjenični supstrat optužnice u kojem se podrobno opisuju i kaznena djela za koja se Josipa Rimac tereti.

Njoj i njezinoj obrani navodi optužnice su od početka sporni, pogotovo sadržaj njezinog mobitela, koji je transkribiran na više od tri milijuna stranica. U više navrata od veljače 2022. do danas, njezina je obrana tražila da se ti dokazi izdvoje iz spisa kao nezakoniti. Optužna vijeća zagrebačkog Županijskog suda su to opetovano odbijala, obrana bi se žalila, a VKS bi žalbe obrane nekad prihvatio, a nekada ne. Što se događalo do sada u tom spisu, VKS je objasnio u svom priopćenju.

- Na Županijskom sudu u Zagrebu podignuta je optužnica protiv više okrivljenika zbog kaznenih djela protiv službene dužnosti. Predmet se nalazi u stadiju postupka pred optužnim vijećem koje odlučuje o potvrđivanju optužnice. Tijekom postupka optužno vijeće odlučivalo je o prijedlogu okrivljenika za izdvajanjem dokaza iz spisa. Prijedlozi okrivljenika bili su odbijeni kao neosnovani, a takvu odluku potvrdio je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske. U daljnjem tijeku postupka, jedna je okrivljenica ponovno predložila izdvajanje dokaza iz spisa, a taj prijedlog je optužno vijeće odbacilo rješenjem, zaključivši da je podnesen protivno odredbama Zakona o kaznenom postupku.

Protiv tog rješenja okrivljenica je podnijela žalbu koju je predsjednik optužnog vijeća odbacio kao nedopuštenu. Protiv rješenja predsjednika optužnog vijeća okrivljenica je podnijela žalbu o kojoj je sada odlučivao Visoki kazneni sud Republike Hrvatske. Ocjena je Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske kako je pobijano rješenje pravilno i zakonito. Okrivljeničin prijedlog ne temelji na novim razlozima koje ona ranije nije mogla iznijeti. Prije svega, razlozi za izdvajanje već su bili razmotreni. Odluke iz drugih predmeta ovog suda na koje upire žaliteljica ovdje nisu pravno odlučne. U predmetu I Kž-Us-86/2022. bila je riječ o različitoj pravnoj situaciji jer je prvostupanjski sud propustio u izreci odlučiti o dijelu prijedloga za izdvajanje.

U predmetu I Kž-Us-141/2023. razlozi ukidanja odluke o odbijanju prijedloga za izdvajanje dokaza nisu primjenjivi u ovom postupku, jer je za razliku od tog predmeta okrivljenici bio omogućen zatraženi cjeloviti uvid u spise predmeta. Prema tome, pravilan je zaključak prvostupanjskog suda kako okrivljeničin prijedlog nije bio podnesen sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku te je on pravilno odbačen. Kako prema odredbama zakona protiv tog rješenja žalba nije dopuštena, pravilno je i na zakonu osnovano prvostupanjski sud odbacio podnesenu žalbu kao nedopuštenu - naveo je VKS.

