Josipa Pleslić potvrdila: 'Odluka o kandidaturi nije ishitrena. Znam, mogu i hoću'

Josipa Pleslić vraća se u politiku i kao nezavisna kandidatkinja ide u utrku za gradonačelnicu Knina, navodi portal 24sata kojem izvor otkriva da bivša HDZ-ovka nema novca za skupe kampanje, no da dobro stoji u anketama. Što se tiče same kampanje, Plesić planira ići od vrata do vrata. Navodno je već složila listu za Gradsko vijeće te ga planira sastaviti sa srpskom manjinom.

- Cijenim interes javnosti vezan uz moju kandidaturu za gradonačelnicu Knina, ali želim naglasiti kako se u ovom slučaju radi o lokalnim, a ne nacionalnim izborima. Stoga se obraćanje mojim sugrađanima i biračima Knina na terenu usmjerava isključivo na teme od interesa građana Knina. Odluka o kandidaturi nije ishitrena. Itekako je promišljena - poručila je Plesić te naveo kako ne želi živjeti u prošlosti.

- Iskustvo koje imam želim iskoristiti kako bi promišljala što najbolje mogu učiniti za Knin, iako sam svjesna kako ne mogu svima ugoditi. Budućnost ne želim promatrati utopijski. Želim je graditi konkretno i odgovorno, na temelju svega što sam sa svojim suradnicima postigla do 2015. godine. Još jednom kao iskusna osoba želim preuzeti odgovornost i ponuditi najbolja rješenja, jer znam, mogu i hoću! Posljednjih osam godina gradske vlasti je osam izgubljenih godina. Knin i njegovi građani ne zaslužuju da i dalje čekaju na bolji život. Idem(o) dalje, a Knin ionako zna da ga volim - zaključila je Plesić za 24sata.

