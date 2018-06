'Još nema potvrde, ali pacijentima pristupamo kao da imaju ospice'

Ravnatelj dubrovačke Opće bolnice dr. Marijo Bekić za Studio 4 HRT-a rekao je jutros da još dva slučaja zaraze ospicama na koja se sumnja još nisu potvrđeni. Za jednoga pacijenta s blažim simptomima će se znati sutra, dok za drugog već sada s velikom sigurnošću mogu - kaže - reći da je riječ o ospicama, bez obzira na to što još nemaju rezultate.



S obzirom na to da su oba pacijenta bila u posrednom kontaktu s pacijentom zaraženim ospicama, od samog početka im se pristupilo kao da imaju ospice. Jedan pacijent je hospitaliziran i u izolaciji, drugi je na kućnoj njezi, također u izolaciji. Oba se pacijenta osjećaju dobro. Medicinska sestra koja je na kućnoj njezi ima manje, dok drugi pacijent, iako stabilnog stanja, ima jače izražene simptome. Plan je međutim da i on do kraja tjedna bude otpušten iz bolnice.



Nameće se pitanje jesu li pacijenti o kojima je riječ cijepljeni. "Oni bi trebali biti cijepljeni s obzirom na svoju dob, međutim oni sami nisu sigurni, ne postoji mogućnost dokumentacije gdje bismo to provjerili tako da možemo govoriti da oni nisu zapravo cijepljeni", kaže Bekić.



Karantena je organizirana, kaže Bekić, s obzirom na to da se radi o pojedinačnim slučajevima koji su povezani. Ako nalazi za oba pacijenta potvrde ospice, pretpostavka je da je izvor zaraze jedan pacijent koji je tu bio prije desetak dana. "Dakle, nema novih izvora zaraze. Ni iz njegovog užeg kućanstva niti iz kućanstava novih dvoje pacijenata nema informacija da ukućani imaju simptome ospica, tako da za sada brojimo ova tri pacijenta", rekao je Bekić, pozvavši još jednom na cijepljenje.