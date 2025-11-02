Naši Portali
TUŽNA OBLJETNICA U LUŠCU

JNA i arkanovci poslije žestokih napada slomili su 'žilu kucavicu' obrane Vukovara: Uslijedio je masakr

Foto: Branimir Bradarić
1/3
Autor
Branimir Bradarić
02.11.2025.
u 11:48

Najmanje je zapravo poginulo branitelja. Kada su ušli u naselje pobili su civile, žene koji su govorili kako neće njima ništa. Ubijali su ih po kućama, ulici, podrumima, kod škole..., rekao je Martić

Poslije više napada, od kojih je do tada najžešći bio onaj 16 listopada, toga 2. studenog 1991. godine pripadnici JNA i arkanovci slomili su obranu vukovarskog prigradskog naselja Lužac. Na taj način obrana Vukovara je presječena na pola te više nije bilo komunikacije između Vukovara i Borovo naselja. Značilo je to da više nije bilo moguće otići iz jednog dijela grada u drugi, nije bilo više mogućnosti da branitelji iz jednog dijela grada dođu u drugi kako bi pomogli, nije se moglo do bolnice... S presijecanjem "žile kucavice" obrane pitanje konačnog sloma obrane Vukovara bilo je samo pitanje dana, a do toga je došlo 18. studenog. Lužac je omanje vukovarsko prigradsko naselje ali i naselje gdje je 69 branitelja i civila izgubilo živote. Jedan od zapovjednika obrane Lušca Ilija Martić kaže kako je najviše ljudi ubijeno nakon samog sloma obrane tog naselja.

-Najmanje je zapravo poginulo branitelja. Kada su ušli u naselje pobili su civile, žene koji su govorili kako neće njima ništa. Ubijali su ih po kućama, ulici, podrumima, kod škole... - rekao je Martić. Istaknuo je kako je Lužac imao ogromnu stratešku ulogu u obrani Vukovara što se i pokazalo jer je ubrzo došlo do pada obrane Vukovara.

Tog dana prisjetila se i Mira Komunicki čija je 19-godišnja sestra ubijena tog dana u ovom naselju. Bila je u petom mjesecu trudnoće. -Ovi dani su mi sve teži. Prođe jedna godina, dođe druga i tako stalno. Prije sedam mjeseci sam pronašla supruga na Petrovačkoj doli. Ovo su dani bola za nas, a Vukovar je i dalje grad boli – kazala je Komunicki.

Među obiteljima na Lušcu koje su najviše stradale je obitelj Mate Vidakovića koji je tijekom Domovinskog rata izgubio devet članova obitelji. -Tog dana su nas napali sa svih strana. Koristili su avione, tenkove, a napad su predvodili arkanovci. Zatim su počeli ubijati po naselju. Ubili su mi devet članova obitelji – rekao je Vidaković.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček ponovio je koliko je obrana Lušca značila za obranu Vukovara te još jednom ukazao na potragu za nestalima. -Vukovar i danas traga za gotovo 300 naših sugrađana. Mi vapimo za njihovim posmrtnim ostacima te zato pozivam sve, koji znaju nešto o njihovim sudbinama, da olakšaju svoju dušu i kažu gdje su pokopani ti ljudi kako bi im osigurali trajni mir – kazao je Pavliček.

U ime Vukovarsko – srijemske županije vijenac je položio Ivan Bosančić koji je rekao kako svaki ulazak u mjesec studeni podsjeća na žrtve Lušca i Vukovara.  -Kada se gledaju sve te žrtve onda se vidi kako to većinom nisu bili vojnici nego civili, žene... Ta činjenica ne budi samo tugu nego i promišljanje koliko je rat zapravo surov i koliko je on donio nesreće i tuge. Trebamo svi razmisliti koliku žrtvu su dali branitelji Lušca i Vukovara da danas imamo slobodnu i neovisnu Hrvatsku – rekao je Bosančić. 
 

