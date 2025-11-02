JNA i arkanovci poslije žestokih napada slomili su 'žilu kucavicu' obrane Vukovara: Uslijedio je masakr

Poslije više napada, od kojih je do tada najžešći bio onaj 16 listopada, toga 2. studenog 1991. godine pripadnici JNA i arkanovci slomili su obranu vukovarskog prigradskog naselja Lužac. Na taj način obrana Vukovara je presječena na pola te više nije bilo komunikacije između Vukovara i Borovo naselja. Značilo je to da više nije bilo moguće otići iz jednog dijela grada u drugi, nije bilo više mogućnosti da branitelji iz jednog dijela grada dođu u drugi kako bi pomogli, nije se moglo do bolnice... S presijecanjem "žile kucavice" obrane pitanje konačnog sloma obrane Vukovara bilo je samo pitanje dana, a do toga je došlo 18. studenog. Lužac je omanje vukovarsko prigradsko naselje ali i naselje gdje je 69 branitelja i civila izgubilo živote. Jedan od zapovjednika obrane Lušca Ilija Martić kaže kako je najviše ljudi ubijeno nakon samog sloma obrane tog naselja.

-Najmanje je zapravo poginulo branitelja. Kada su ušli u naselje pobili su civile, žene koji su govorili kako neće njima ništa. Ubijali su ih po kućama, ulici, podrumima, kod škole... - rekao je Martić. Istaknuo je kako je Lužac imao ogromnu stratešku ulogu u obrani Vukovara što se i pokazalo jer je ubrzo došlo do pada obrane Vukovara.

Tog dana prisjetila se i Mira Komunicki čija je 19-godišnja sestra ubijena tog dana u ovom naselju. Bila je u petom mjesecu trudnoće. -Ovi dani su mi sve teži. Prođe jedna godina, dođe druga i tako stalno. Prije sedam mjeseci sam pronašla supruga na Petrovačkoj doli. Ovo su dani bola za nas, a Vukovar je i dalje grad boli – kazala je Komunicki.

Među obiteljima na Lušcu koje su najviše stradale je obitelj Mate Vidakovića koji je tijekom Domovinskog rata izgubio devet članova obitelji. -Tog dana su nas napali sa svih strana. Koristili su avione, tenkove, a napad su predvodili arkanovci. Zatim su počeli ubijati po naselju. Ubili su mi devet članova obitelji – rekao je Vidaković.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček ponovio je koliko je obrana Lušca značila za obranu Vukovara te još jednom ukazao na potragu za nestalima. -Vukovar i danas traga za gotovo 300 naših sugrađana. Mi vapimo za njihovim posmrtnim ostacima te zato pozivam sve, koji znaju nešto o njihovim sudbinama, da olakšaju svoju dušu i kažu gdje su pokopani ti ljudi kako bi im osigurali trajni mir – kazao je Pavliček.

U ime Vukovarsko – srijemske županije vijenac je položio Ivan Bosančić koji je rekao kako svaki ulazak u mjesec studeni podsjeća na žrtve Lušca i Vukovara. -Kada se gledaju sve te žrtve onda se vidi kako to većinom nisu bili vojnici nego civili, žene... Ta činjenica ne budi samo tugu nego i promišljanje koliko je rat zapravo surov i koliko je on donio nesreće i tuge. Trebamo svi razmisliti koliku žrtvu su dali branitelji Lušca i Vukovara da danas imamo slobodnu i neovisnu Hrvatsku – rekao je Bosančić.

