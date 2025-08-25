Jezivi zahtjev ministra: 'Opkolite stanovnike i spriječite dovod vode i struje dok se ne predaju ili umru od gladi'

Izraelski Channel 12 u izvješću navodi da je krajnje desničarski ministar financija Bezalel Smotrich zatražio od načelnika Glavnog stožera, generala Eyala Zamira, da „opkoli stanovnike i spriječi dovod vode i struje dok se ne predaju ili umru od gladi“.

S druge strane, Zamir je istaknuo da vojska ne može procijeniti koliko bi joj vremena bilo potrebno da evakuira stanovništvo grada Gaze. Isti kanal ranije je objavio da je tijekom sjednice, na kojoj je odobren plan zauzimanja grada Gaze, došlo do žestokog verbalnog sukoba između Smotricha i Zamira. Prema navodima, Zamir je napao Smotricha i optužio ga da ne razumije razliku između bojne i brigade. Istodobno, u nedjelju je izraelski načelnik Glavnog stožera Eyal Zamir upozorio premijera Benjamina Netanyahua da bi „okupacija grada Gaze mogla predstavljati ozbiljnu prijetnju životima zarobljenika“. Zamir je pozvao Netanyahua da prihvati trenutno predloženi sporazum o razmjeni zarobljenika, koji je Hamas već odobrio.

Ova situacija odvija se usred rastućeg pritiska obitelji izraelskih zarobljenika koje zahtijevaju postizanje dogovora koji bi jamčio oslobađanje njihovih najmilijih. Netanyahu je u četvrtak naložio hitan početak pregovora o njihovom oslobađanju, paralelno s planom okupacije preostalog dijela Pojasa Gaze. Njegova izjava pokazuje želju za sporazumom pod novim uvjetima, u trenutku kada posrednici čekaju službeni odgovor na američki prijedlog koji je Hamas nedavno prihvatio, a koji je uvelike usklađen s ranijim izraelskim pristankom.

Prema Kanalu 13, Zamir je tijekom posjeta pomorskoj bazi u Haifi rekao: „Na stolu je sporazum i mora se sada postići. Vojska je osigurala uvjete za njegov završetak, a odluka je sada u Netanyahuovim rukama.“ Iako se ranije protivio planu okupacije Gaze zbog straha za sigurnost vojnika, Zamir je naglasio da je „vojska sposobna zauzeti Gazu, ali operacija bi mogla predstavljati ozbiljnu prijetnju životima zatočenika“.

Obitelji izraelskih zatvorenika u Gazi pozdravile su Zamirove izjave, poručivši: „Načelnik Glavnog stožera izražava zahtjev većine izraelskog naroda za postizanjem sveobuhvatnog sporazuma kojim će se vratiti 50 zatvorenika i okončati rat.“ Pitanje koje ostaje otvoreno jest što zapravo znači proglašenje gladi u Gazi. Prema podacima Ujedinjenih naroda, broj mrtvih u blizini centara za distribuciju pomoći već je premašio 2.500 ljudi.