Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
IZRAEL I GAZA

UN proglasio glad u Gazi, Netanyahu tvrdi da Izrael sprječava nestašice

Displaced Palestinians make their way as they flee amid an Israeli military operation, in Gaza City
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS
1/3
Autori: Zrinka Treščec/Hina, Eva Berišić
22.08.2025.
u 19:46

"Od prikupljenih 1.012 kamiona pomoći, samo 10 stiglo do skladišta; ostali su opljačkani prije distribucije"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritizirao je u petak kao "bestidnu laž" izvješće UN-a u kojem je proglašena glad u Pojasu Gaze i prebacio odgovornost za nestašicu hrane na Hamas. "Izrael nema politiku gladi. Izrael ima politiku prevencije gladi", istaknuto je u priopćenju Netanyahuova ureda, po kojem "jedini koji su u Pojasu Gaze namjerno izgladnjivani su izraelski taoci" koje drži Hamas. UN je u petak proglasio glad u Pojasu Gaze, ocijenivši da ju se "moglo izbjeći" da nije bilo "sustavne izraelske opstrukcije". No, UN-ovo izvješće "ne uzima u obzir izraelske humanitarne napore i Hamasove sustavne krađe pomoći", napomenuo je Netanyahu. Po njemu, "te krađe izazvale su privremene nestašice, što je Izrael prevladao zahvaljujući" svojim naporima. Glavni tajnik UN-a António Guterres opisao je u petak situaciju u Pojasu Gaze kao "katastrofu uzrokovanu ljudskim djelovanjem", nakon što je globalna inicijativa za sigurnost hrane prvi put formalno proglasila glad u dijelu te obalne enklave.

Također, ured premijera istaknuo je da je Izrael od početka sukoba 7. listopada 2023. omogućio dolazak milijuna tona humanitarne pomoći u Gazu, uključujući osnovne namirnice i milijune toplih obroka preko zaklade GHF i nevladinih organizacija koje djeluju uz američku i izraelsku podršku. Netanyahuov ured je također citirao UN-ove podatke prema kojima je u srpnju "od prikupljenih 1.012 kamiona pomoći, samo 10 stiglo do skladišta; ostali su opljačkani prije distribucije" te optužio UN da je odbio dostaviti "stotine paleta hrane" s prijelaza Kerem Shalom. Prema priopćenju, privremene nestašice hrane u Gazi rezultat su "sustavne krađe Hamasa", dok Izrael tvrdi da je kontinuirano osiguravao dostavu pomoći zračnim i pomorskim putem, sigurnim transportnim rutama i distribucijskim točkama zaklade GHF. 

Ključne riječi
Hamas humanitarna pomoć UN Gaza netanyahu

Komentara 1

Pogledaj Sve
SK
SkvikiZg
20:09 22.08.2025.

A zašto Netanyahu sa svojim trupama ne osigura prolaz humanitarne pomoči do gladne djece. Za sve ima rješenje no to mu ne pada na pamet.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još