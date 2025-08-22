UN proglasio glad u Gazi, Netanyahu tvrdi da Izrael sprječava nestašice

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritizirao je u petak kao "bestidnu laž" izvješće UN-a u kojem je proglašena glad u Pojasu Gaze i prebacio odgovornost za nestašicu hrane na Hamas. "Izrael nema politiku gladi. Izrael ima politiku prevencije gladi", istaknuto je u priopćenju Netanyahuova ureda, po kojem "jedini koji su u Pojasu Gaze namjerno izgladnjivani su izraelski taoci" koje drži Hamas. UN je u petak proglasio glad u Pojasu Gaze, ocijenivši da ju se "moglo izbjeći" da nije bilo "sustavne izraelske opstrukcije". No, UN-ovo izvješće "ne uzima u obzir izraelske humanitarne napore i Hamasove sustavne krađe pomoći", napomenuo je Netanyahu. Po njemu, "te krađe izazvale su privremene nestašice, što je Izrael prevladao zahvaljujući" svojim naporima. Glavni tajnik UN-a António Guterres opisao je u petak situaciju u Pojasu Gaze kao "katastrofu uzrokovanu ljudskim djelovanjem", nakon što je globalna inicijativa za sigurnost hrane prvi put formalno proglasila glad u dijelu te obalne enklave.

Today, prices have plunged because of Israel’s surge in humanitarian aid in Gaza.



Također, ured premijera istaknuo je da je Izrael od početka sukoba 7. listopada 2023. omogućio dolazak milijuna tona humanitarne pomoći u Gazu, uključujući osnovne namirnice i milijune toplih obroka preko zaklade GHF i nevladinih organizacija koje djeluju uz američku i izraelsku podršku. Netanyahuov ured je također citirao UN-ove podatke prema kojima je u srpnju "od prikupljenih 1.012 kamiona pomoći, samo 10 stiglo do skladišta; ostali su opljačkani prije distribucije" te optužio UN da je odbio dostaviti "stotine paleta hrane" s prijelaza Kerem Shalom. Prema priopćenju, privremene nestašice hrane u Gazi rezultat su "sustavne krađe Hamasa", dok Izrael tvrdi da je kontinuirano osiguravao dostavu pomoći zračnim i pomorskim putem, sigurnim transportnim rutama i distribucijskim točkama zaklade GHF.