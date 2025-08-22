Ovo je danas objavljeno prvi put u povijesti na Bliskom istoku. Odmah je stigla burna reakcija Izraela

Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC), koji djeluje uz potporu UN-a, danas je pred Vijećem sigurnosti proglasio glad u Gazi – prvi put od početka rata prije gotovo 22 mjeseca. U svom najnovijem izvješću, UN-ovo tijelo za nadzor sigurnosti hrane (IPC) je regiju Gaze svrstao u najvišu, petu fazu, što označava katastrofalne uvjete i prisutnost gladi. Osim grada Gaze, glad bi se, prema predviđanjima, mogla proširiti i na Deir al-Balah i Khan Younis do kraja rujna, piše u izvješću.

Ured UN-a za ljudska prava upozorio je da opasnost od gladi prijeti svim dijelovima Pojasa Gaze, pri čemu stalna izraelska ograničenja ulaska humanitarne pomoći i eskalacija vojnih napada prisiljavaju sve veći broj Palestinaca na bijeg.

Izraelski vojni ured Cogat, koji je odgovoran za koordinaciju humanitarne pomoći u Gazi, reagirao je na izvješće, odbacujući njegove tvrdnje, posebice onu o gladi u Gazi. U njihovoj izjavi stoji da je izvješće netočno i da se temelji na djelomičnim, pristranim podacima koje pruža Hamas, te da se IPC optužuje za jednostranost i zanemarivanje, kako tvrde, "opsežnih humanitarnih napora koje Izrael ulaže u Gazu".

Istraga Guardiana i izraelskog časopisa

Zajednička istraga britanskog Guardiana i izraelskog časopisa +972 Magazine otkrila je da je pet od šest Palestinaca koje je izraelska vojska ubila u Gazi od početka rata bilo civila. Prema tim otkrićima, stopa civilnih žrtava u Gazi dosegnula je 83 posto – razinu koju stručnjaci ocjenjuju ekstremno visokom i rijetkom u suvremenim ratovima.

Istraga, temeljena na tajnim vojnim podacima, pokazala je da izraelska vojska većinu poginulih gotovo odmah nakon njihove smrti klasificira kao “teroriste”. To znači da je broj ubijenih civila vjerojatno više nego dvostruko veći od službeno objavljenih podataka o poginulim pripadnicima Hamasa.

Netanyahu o Gazi i ratu na više frontova

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak u intervjuu za Sky News da će izraelska vojska “kontrolirati Gazu čak i ako Hamas pristane na dogovor”. Dodao je: “Učinit ćemo to u svakom slučaju. Hamas neće ostati u Gazi”, naglasivši da se Izrael “bliži kraju rata na sedam frontova koji uključuju Iran i njegove posrednike”. U istom kontekstu izraelski Institut za studije nacionalne sigurnosti pozvao je na preispitivanje vladine strategije u Gazi, upozoravajući da se Izrael mora udaljiti od najekstremnijih opcija koje su trenutačno na stolu.