Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIMIRJE S IZRAELOM 'NEĆE POTRAJATI'

Prijetnje iz Teherana: Naše rakete mogle bi dosegnuti čak i New York i Washington

Foto: Reuters
1/4
Autor
Hassan Haidar Diab
22.08.2025.
u 09:20

Član Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, general-bojnik Amir Hayat Moghaddam, izjavio je da je Iran sposoban ciljati Sjedinjene Države raketama s mora.

Iran upozorava da bi se rat s Izraelom mogao nastaviti u svakom trenutku Izjava iranskog potpredsjednika Mohammada Reze Arefa uslijedila je dan nakon što je Yahya Rahim Safavi, vojni savjetnik vrhovnog vođe Alija Hamneija, potvrdio da Teheran priprema planove za “najgori mogući scenarij”.

Aref je u ponedjeljak upozorio da bi se sukob s Izraelom mogao obnoviti “u bilo kojem trenutku”, istaknuvši da primirje koje je na snazi od kraja lipnja možda neće potrajati. “Moramo biti spremni na sukob u svakom trenutku”, rekao je Aref u obraćanju akademskoj zajednici u Teheranu. “Nismo u pravom primirju; nalazimo se u stanju prekida neprijateljstava.”

Prijetnje dalekometnim raketama

Član Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, general-bojnik Amir Hayat Moghaddam, izjavio je da je Iran sposoban ciljati Sjedinjene Države raketama s mora. Naglasio je da “nije nevjerojatno da će buduće iranske rakete moći dosegnuti Washington i New York”, prenosi Iranian Observatory.

Moghaddam je dodao da Zračne snage IRGC-a već dva desetljeća razvijaju sposobnosti lansiranja raketa s brodova i ratnih plovila. Prema njegovim riječima, to bi Iranu omogućilo da se, unatoč udaljenosti od oko 10.000 kilometara, približi američkoj obali unutar 2.000 kilometara i cilja njezine glavne gradove. Također je naglasio da su “sve europske zemlje u dometu iranskih raketa”, navodeći kako sposobnosti Irana obuhvaćaju i Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku te širi prostor zapadne i istočne Europe.

Ključne riječi
Izrael Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Joja
Joja
10:03 22.08.2025.

Sad ili nikad. Narandzasti i onako nezna gdje je Teheran da uzvrati

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još