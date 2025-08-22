Prijetnje iz Teherana: Naše rakete mogle bi dosegnuti čak i New York i Washington

Iran upozorava da bi se rat s Izraelom mogao nastaviti u svakom trenutku Izjava iranskog potpredsjednika Mohammada Reze Arefa uslijedila je dan nakon što je Yahya Rahim Safavi, vojni savjetnik vrhovnog vođe Alija Hamneija, potvrdio da Teheran priprema planove za “najgori mogući scenarij”.

Aref je u ponedjeljak upozorio da bi se sukob s Izraelom mogao obnoviti “u bilo kojem trenutku”, istaknuvši da primirje koje je na snazi od kraja lipnja možda neće potrajati. “Moramo biti spremni na sukob u svakom trenutku”, rekao je Aref u obraćanju akademskoj zajednici u Teheranu. “Nismo u pravom primirju; nalazimo se u stanju prekida neprijateljstava.”

Prijetnje dalekometnim raketama

Član Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, general-bojnik Amir Hayat Moghaddam, izjavio je da je Iran sposoban ciljati Sjedinjene Države raketama s mora. Naglasio je da “nije nevjerojatno da će buduće iranske rakete moći dosegnuti Washington i New York”, prenosi Iranian Observatory.

Moghaddam je dodao da Zračne snage IRGC-a već dva desetljeća razvijaju sposobnosti lansiranja raketa s brodova i ratnih plovila. Prema njegovim riječima, to bi Iranu omogućilo da se, unatoč udaljenosti od oko 10.000 kilometara, približi američkoj obali unutar 2.000 kilometara i cilja njezine glavne gradove. Također je naglasio da su “sve europske zemlje u dometu iranskih raketa”, navodeći kako sposobnosti Irana obuhvaćaju i Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku te širi prostor zapadne i istočne Europe.