'Moć se ne mjeri brojem ljudi koje možete dići u zrak i djece koju možete izgladnjivati'

Australija i Izrael ušli su u otvoreni diplomatski sukob, koji poprima razmjere kakvi se rijetko viđaju u odnosima dviju dojučerašnjih saveznica. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu još je jednom posegnuo za svojom starom taktikom – oštrim riječima i pokušajem diskreditacije, ovaj put na račun australskog premijera Anthonyja Albanesea, kojeg je nazvao "slabim političarom koji je izdao Izrael". Australija mu je oštro odgovorila.
"Moć se ne mjeri brojem ljudi koje možete dići u zrak ili brojem djece koju možete pustiti da gladuju", izjavio je australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke, izrekavši rečenicu koja će ostati upisana kao jedna od najsnažnijih optužbi Netanyahuove politike. Ta izjava nije bila samo diplomatski potez nego i moralna osuda cijeloga koncepta izraelske sile i ignoriranja ljudske patnje.
