MEĐUNARODNA AKCIJA

Hrvatska policija identificirala osam internetskih pedofila

Zbog COVID-19 sve veći broj zaposlenika radi od kuće
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
19.11.2025.
u 19:09

Policija navodi da su osumnjičenici, osim javno odstupnih aplikacija za komunikaciju, koristili i aplikacije s tzv. end to end enkripcijom gdje su sudjelovali u razmjeni materijala seksualnog zlostavljanja djece

Hrvatska policija sudjelovala je u međunarodnoj akciji suzbijanja kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece putem interneta MOZAIK 2025., tijekom koje je u Hrvatskoj identificirano osam osumnjičenika i osmero hrvatske djece koja su bila žrtvama tih nedjela. Na temelju svih prikupljenih informacija, hrvatska policije je identificirala osam osoba osumnjičenih za počinjenje ukupno 31 kaznenog djela spolnog zlostavljanja djece putem interneta, dok su među žrtvama osmero hrvatske djece čije su fotografije i video snimke pronađene kod osumnjičenika.

Ravnateljstvo policije izvijestilo je da su kaznena djela počinjena pribavljanjem, pristupanjem, dijeljenjem i proizvodnjom materijala seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, upoznavanjem djece s pornografijom te mamljenjem djece za zadovoljenje spolnih potreba.  Naglašavaju da je za navedena kaznena djela propisana kazna zatvora od jedne do 10 godina, kao i da je do sada utvrđeno da je jedan od osumnjičenika otprije poznat policiji za počinjenje ove vrste nedjela.

Policija navodi da su osumnjičenici, osim javno odstupnih aplikacija za komunikaciju, koristili i aplikacije s tzv. end to end enkripcijom gdje su sudjelovali u razmjeni materijala seksualnog zlostavljanja djece i to kao članovi više grupa u kojima su sudionici iz različitih zemalja takve materijale učitavali i razmjenjivali.

Za sada nema podataka koji bi upućivali na međusobnu povezanost s osumnjičenicima iz drugih država, no konačni podaci utvrdit će se po dovršetku kriminalističkih istraživanja. U Ravnateljstvu policije pojašnjavaju da se počinitelji seksualnog zlostavljanja djece međusobno povezuju putem interneta, razmjenjuju materijale i savjete kako seksualno zlostavljati djecu te kako ostati anoniman i neotkriven, a pritom djelovati i prekogranično. Ističu i da je to u regiji zapadnog Balkana još lakše zbog manjih jezičnih barijera.

U akciji su, pored hrvatske policije, sudjelovale i nacionalne policije Slovenije, Mađarske, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije te da je ukupno identificirano 14 žrtava, čime je njihovo daljnje zlostavljanje prekinuto. Ukupno su osumnjičene 43 osobe, a provedene su 44 dokazne radnje pretrage doma osumnjičenika, dok je od počinitelja oduzeto 393 uređaja i medija za pohranu digitalnih podataka. U policiji ističu da su analize sadržaja još u tijeku.

Akcija, provedena u okviru Europske multidisciplinarne platforme protiv kriminalnih prijetnji (EMPACT) je nastavak suradnje regionalnih policija koja ima za cilj razotkriti slučajeve seksualnog zlostavljanja djece na internetu, spriječiti daljnje zlostavljanje djece, osigurati sigurnost žrtvama i razotkriti te sankcionirati seksualne zlostavljače djece.

Zastrašujuća snimka: Aktivirali eksplozivnu napravu u dvorištu osnovne škole kod Splita
zlostavljanje maloljetnika policija pedofilija

