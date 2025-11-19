Masovna tučnjava stranih radnika završila pokušajem ubojstva i nizom uhićenja

Jedna je osoba izbodena, a više je uhićeno u masovnoj tučnjavi stranih radnika u Slavonskom Brodu. Policija je brzo reagirala nakon nasilnog sukoba koji je kulminirao ranjavanjem 23-godišnjaka oštrim predmetom. Kako je izvijestila PU brodsko-posavska, policijski su službenici odmah nakon tučnjave do koje je došlo u noći sa 16. na 17. studenog u policijsku postaju priveli i uhitili 10 vijetnamskih državljana. Sumnjiči ih se za sudjelovanje u tučnjavi, narušavanje javnog reda i mira te za nezakonit boravak na području Republike Hrvatske. Među uhićenima je i 32-godišnji muškarac, također državljanin Vijetnama, kojeg se tereti za pokušaj ubojstva.

– Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su svi osumnjičeni sudjelovali u tučnjavi u kojoj je 32-godišnjak oštrim predmetom ozlijedio 23-godišnjaka. Ozlijeđeni mlađi muškarac potom je zbrinut u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na liječenju – priopćila je policija. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva, 32-godišnjak je u utorak uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.

Osim toga, istragom je otkriveno da su u Hrvatskoj boravili nezakonito, zbog čega su protiv svih podnesene prekršajne prijave Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, sukladno Zakonu o strancima.

Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak u naselju Kolonija u Slavonskom Brodu došlo je do krvavog sukoba među vijetnamskim radnicima. Prema tvrdnjama svjedoka, u obračunu je korišten nož, a jedan je muškarac pronađen krvav na asfaltu. Kako smo neslužbeno doznali, ostali sudionici sukoba bježali su kroz dvorišta, ulice, pa čak i po krovovima kuća. Policija je iste noći pronašla i uhitila nekoliko sudionika sukoba.

Slučaj je izazvao vidnu uznemirenost među građanima Slavonskog Broda, u kojem radi velik broj stranih radnika iz Azije, najviše iz Vijetnama, Nepala, Indije i Filipina. Dio stanovnika odmah je počeo upozoravati druge roditelje preko Facebook grupa, navodeći da su se strani radnici međusobno izboli te da paze na sebe i svoju djecu.