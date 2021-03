Jesmo li mlade ostavili na cjedilu? Kako je pandemija utjecala na studente

Trošak veći od deset milijardi kuna koliko je iz državnog proračuna potrošeno na razne mjere za zaposlene, radnike, očuvanje radnih mjesta tijekom protekle godine javnosti je dobro poznat, no koliko se od izdvojenog iznosa odnosi na studente kojima je pandemijska godina itekako narušila normalni studentski život? Jesmo li upravo mlade ostavili na cjedilu?

Zatvaranje student-servisa

Naime, u protekloj godini studentima je onemogućen rad preko student-servisa pa su mnogi studenti napustili studentske domove unatoč tome što znaju da moraju čuvati mjesto u domu, mnogi od njih morali su napustiti iznajmljene stanove, učili su od kuće, propustili mnogo vježbi i za nagradu od akademske zajednice – dobili nekoliko rokova više. To naravno nije bila odluka koja se ticala baš svakog fakulteta – štoviše ta je “nagrada” ovisila o svakoj pojedinačnoj ustanovi i bila dana na odluku vodstvu visokoobrazovne institucije.

Akademska zajednica ne gleda dobrohotno na ispitne rokove online jer to studentima ostavlja prostor za prepisivanja, no ipak u cijeloj zemlji, osobito na privatnim visokoobrazovnim ustanovama, s naklonošću gledaju na školarine, studentima su spremni ponuditi više rata svjesni situacije u kojoj su se mladi zatekli. No dok je pojedinačnih aktivnosti u korist studenata gotovo nemoguće naći, tek je nekoliko državnih mjera poduzetih na korist studenata. Naime, kako su poručili iz Ministarstva obrazovanja, kao jedna od financijskih potpora studentima jest i subvencionirano stanovanje koje je na snazi od prošlogodišnjeg travnja.

– Propisano je da studentski centri mogu ostvariti dvostruko veći iznos subvencije – 400 kuna umjesto uobičajenih 200 kuna po studentu ako donesu Odluku kojom studentima koji trenutačno ne borave u studentskom domu smanje iznos cijene smještaja na 100 kuna ili manje u obliku paušalnog iznosa za “čuvanje smještaja”. Studentski centri Republike Hrvatske primijenili su tu odluku te je tako za razdoblje do 15. srpnja 2020. uz predviđena sredstva u iznosu od 7,292.788,89 kuna u državnom proračunu osigurano dodatnih 5,085.085,78 kuna za pokriće dijela troškova stanovanja studenata – poručili su iz Ministarstva obrazovanja. Uz tu su olakšicu studenti u Hrvatskoj dobili i mogućnost subvencionirane prehrane. Drugim riječima, kada su se u Hrvatskoj zatvorili restorani, studenti su i dalje mogli ručati u studentskim centrima, ali iznoseći hranu van, i tako ostvarili prava koja su imali prije pandemijske godine.

Pomoć u vraćanju doma

– Ministarstvo je s obzirom na odluke Stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja, a kojima se između ostaloga uređuje pružanje usluga ugostiteljskih objekata, dopustilo odstupanje, te omogućilo iznošenje hrane izvan objekata studentskih restorana i privatnih davatelja usluge koji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja imaju sklopljen ugovor o pružanju usluge studenata – kazali su. Mjera koja se odnosila na sve studente bila je i ona koja se ticala naših studenata koji su se u sklopu Erasmus programa zatekli u drugim državama za najgore vrijeme. Svima njima putem diplomatsko-konzularnih predstavništva RH nastojalo se pomoći da se vrate u Hrvatsku. Promjena u tijeku pandemije nije bilo ni u stipendijama, postojeće se nisu ukidale, ali se nije ni povećao broj novih stipendija.

– Što se tiče stipendija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje tri vrste državnih stipendija u ukupnom broju od 13.800 pojedinačnih stipendija u mjesečnom iznosu od 1200 kuna tijekom devet mjeseci – odgovorili su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

